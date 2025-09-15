Αθλητικά Κυβέρνηση

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Σπανούλη για την επιτυχία της Εθνικής

Διαβάζεται σε 1'
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Σπανούλη για την επιτυχία της Εθνικής
ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Ο Κυριακός Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να του δώσει τα συγχαρητήριά του για την επιτυχία της εθνικής ομάδας μπάσκετ και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο συνεχάρη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθεια τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Σχετικό Άρθρο
Αθλητικά

EuroBasket 2025: Η Εθνική έφτασε στην Αθήνα υπό τους ήχους του Final Countdown

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα