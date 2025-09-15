Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Σπανούλη για την επιτυχία της Εθνικής

Ο Κυριακός Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να του δώσει τα συγχαρητήριά του για την επιτυχία της εθνικής ομάδας μπάσκετ και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο συνεχάρη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθεια τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.