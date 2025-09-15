EuroBasket 2025: Η Εθνική έφτασε στην Αθήνα υπό τους ήχους του Final Countdown

Όμορφες εικόνες από την άφιξη της Εθνικής στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ελλάδας έφτασε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, μαζί με το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025, υπό τους ήχους του Final Countdown.

Τα μέλη της αποστολής παρέλαβαν τα δώρα και τις ανθοδέσμες τους, με τους ανθρώπους που επανέφεραν την χώρα μας στο βάθρο να τιμώνται.

Δείτε τις εικόνες:

Eurokinissi @ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σπανούλης: “Το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα, εύχομαι να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς”

“Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τους τομείς”.

Παπανικολάου: “Έχουμε πάρει μηνύματα αγάπης, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία”

“Ευχαριστούμε για την υπέροχη υποδοχή. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευλογημένοι, πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά που βιώνουμε από χθες, κυρίως για τις τις αντιδράσεις που βλέπουμε από τον κόσμο. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία.

Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Η θετική τους ενέργεια, έδωσε τη δική της ώθηση. Με αυτή την επιτυχία καταφέραμε να μπούμε στα σπίτι των Ελλήνων. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ από καρδιάς. Η δική μου γενιά ερωτεύθηκε το μπάσκετ με τον κόουτς σαν παίκτη, τον Ζήση, τον Ντικούδη, Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, τον Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας”.