Χάλκινος ο Αντώνης Τσαπατάκης στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025

Χάλκινος ο Αντώνης Τσαπατάκης στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025Διαβάζεται σε 1'
Ο Αντώνης Τσαπατάκης, ο σπουδαίος Παραολυμπιονίκης από τα Χανιά, ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας την τρίτη θέση στα 100μ πρόσθιο SB4, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025.
- 22 Σεπτεμβρίου 2025 08:41
Ο Χανιώτης Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης ανέβηκε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη, κατακτώντας την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 με χρόνο 1:39.73.
Με αυτήν την εξαιρετική επίδοση, ο Τσαπατάκης χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.
Να σημειωθεί, πως ο Έλληνας πρωταθλητής είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό με την 2η καλύτερη επίδοση συνολικά, τερματίζοντας πρώτος στη σειρά του.