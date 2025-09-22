Χάλκινος ο Αντώνης Τσαπατάκης στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025

Ο Αντώνης Τσαπατάκης, ο σπουδαίος Παραολυμπιονίκης από τα Χανιά, ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας την τρίτη θέση στα 100μ πρόσθιο SB4, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025.

Ο Χανιώτης Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης ανέβηκε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη, κατακτώντας την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 με χρόνο 1:39.73.

Με αυτήν την εξαιρετική επίδοση, ο Τσαπατάκης χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Να σημειωθεί, πως ο Έλληνας πρωταθλητής είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό με την 2η καλύτερη επίδοση συνολικά, τερματίζοντας πρώτος στη σειρά του.