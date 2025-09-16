Χάμιλτον: “Δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς εμπρός στη γενοκτονία στη Γάζα”

Ο Λιούις Χάμιλτον, ο μοναδικός οδηγός της Formula 1 που έχει ορθώσει το ανάστημά του για να μιλήσει ανοιχτά για τη γενοκτονία που συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας, είπε ότι “δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτή την τραγωδία να συνεχίζεται”.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λιούις Χάμιλτον, ο πιο επιτυχημένος οδηγός της Ιστορίας της Formula 1, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που μίλησε – ο μοναδικός από τους εν ενεργεία οδηγούς της F1 που το έκανε – για τα τεκταινόμενα στην Παλαιστίνη.

Η τοποθέτηση του Χάμιλτον σήμερα (16/9) έρχεται σε συνέχεια της είδησης ότι ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας έχουν υποκινήσει γενοκτονία, σε μια έκθεση που περιγράφεται ως “το πιο αξιόπιστο εύρημα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα”.

Αρχικά ο Χάμιλτον κοινοπόιησε στο λογαριασμό του στο Instagram ένα σχετικό reel του βρετανικού Οργανισμού Save the Children UK και έπειτα προχώρησε και στη δημοσίευση των δικών του σκέψεων για τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη.

“Η κατάσταση στη Γάζα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα”, έγραψε ο Λιούις. “Τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότερο από το 10% του πληθυσμού σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε -συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων παιδιών- και αυτός ο αριθμός εξακολουθεί να ανεβαίνει.

Η τελευταία εισβολή στην πόλη της Γάζας έχει αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, την ώρα που τα νοσοκομεία σε ολόκληρη τη Λωρίδα βρίσκονται ήδη στο όριο της κατάρρευσης από τα συνεχώς αυξανόμενα θύματα των αεροπορικών βομβαρδισμών, που δείχνουν να μην έχουν τέλος, αλλά και από τους ολοένα περισσότερους ασθενείς που βρίσκονται σε κατάσταση λιμοκτονίας.

Σήμερα, μια επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν στη Γάζα ως γενοκτονία. Ως άνθρωποι, δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι και να αφήνουμε αυτή την τραγωδία να συνεχίζεται”, πρόσθεσε ο Βρετανός.

Ο 40χρονος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους θα μπορούσαν να τον ακολουθήσουν στη στήριξη του παλαιστινιακού λαού, ανακοινώνοντας ότι προχώρησε σε δωρεές προς τρεις συγκεκριμένες ανθρωπιστικές οργανώσεις: στον Παλαιστινιακό Ερυθρό Σταυρό, στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και στον οργανισμό Save the Children UK.

“Είναι δύσκολο να μην αισθάνεσαι ανίσχυρος μπροστά σε τόση τραγωδία, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς”, πρόσθεσε.

“Υπάρχουν απίθανες οργανώσεις που κάνουν σπουδαία δουλειά για να βοηθήσουν τον λαό της Παλαιστίνης και χρειάζονται οικονομική στήριξη για να συνεχίσουν. Έκανα δωρεά σε τρεις από αυτές που εργάζονται αδιάκοπα για να προσφέρουν σε όσους έχουν ανάγκη. Αν έχετε κάτι να διαθέσετε, θα σας ήμουν ευγνώμων αν με ακολουθούσατε”, κατέληξε.