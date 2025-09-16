Το Ισραήλ κλιμακώνει τη χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας – “Ό βομβαρδισμός είναι αδιανόητος”

Οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας, ενώ οι IDF προειδοποιούν ότι ο αριθμός των στρατιωτών τους θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.

Το Ισραήλ κλιμάκωσε το βράδυ της Τρίτης (16/09) την προαναγγελθείσα χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, με στρατιωτικούς αξιωματούχους της Τεχεράνης να διατυμπανίζουν ότι «η Γάζα φλέγεται».

Ειδικότερα, αξιωματούχος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF) δήλωσε στο Reuters ότι οι χερσαίες δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας και ότι ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των IDF παραμένουν στην πόλη.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες οικογένειες Παλαιστινίων επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη, μιλώντας για τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς που είχαν βιώσει τα τελευταία δύο χρόνια του πολέμου. Το κόστος του εκτοπισμού έχει εκτοξευθεί πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών. Οι κάτοικοι είπαν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ (750 ευρώ), ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται για περίπου 4.000 σέκελ (960 ευρώ). Με τις περισσότερες οικογένειες να στερούνται εισοδήματος από την έναρξη του πολέμου, μερικές αναγκάζονται να περπατούν μίλια ή να παραμένουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους.

«Η Γάζα φλέγεται», ανέφερε νωρίτερα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ μέσω του X. «Ο IDF χτυπά με σιδερένια γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας πολεμούν γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς. Δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα κάνουμε πίσω — μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή» πρόσθεσε.

Με την έναρξη της επίθεσης, η ισραηλινή κυβέρνηση αγνοεί επισήμως τις απειλές των Ευρωπαίων ηγετών για κυρώσεις και τις προειδοποιήσεις ακόμη και μερικών Ισραηλινών στρατιωτικών διοικητών, οι οποίοι ανέφεραν ότι αυτή η κίνηση ενδέχεται να είναι ένα δαπανηρό λάθος. Ο κύριος επικριτής, σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών μέσων και έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που έχει ενημερωθεί για τις εσωτερικές συζητήσεις, είναι ο Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF). Ο Ζαμίρ φέρεται να παραπονέθηκε ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν έχει ακόμη παρουσιάσει σχέδιο για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας – πράγμα που σημαίνει ότι οι διευρυμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στερούνται στρατηγικής για να τελειώσει τελικά ο πόλεμος.

Από την άλλη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε τον Νετανιάχου, λέγοντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι η Χαμάς θα πληρώσει «με την κόλαση» εάν χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Παράλληλα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Τραμπ τον προσκάλεσε σε μια στρατηγική συνάντηση στον Λευκό Οίκο σε δύο εβδομάδες, μετά την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) δημοσίευσε χθες βίντεο που δείχνει στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας να εισέρχονται στην πόλη της Γάζας, καθώς ο στρατός ξεκίνησε μια νέα επίθεση εναντίον της Χαμάς στην περιοχή.

Ο στρατός αναφέρει ότι τα στρατεύματα εισέβαλαν στην πόλη της Γάζας με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού του Ισραήλ, καταστρέφοντας δεκάδες «υποδομές τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων και κτιρίων με εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Η μεραρχία, μια ελίτ μονάδα αλεξιπτωτιστών και κομάντος, εντάχθηκε στην 162η Μεραρχία, η οποία ήδη επιχειρούσε στα περίχωρα της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με τον IDF, τις επόμενες ημέρες, μια τρίτη μεραρχία, η 36η, θα ενταχθεί στην επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ξεκίνησε μια «ισχυρή επιχείρηση» στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε ως το τελευταίο σημαντικό οχυρό της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει τον παραλιακό δρόμο αλ-Ρασίντ ως τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες για την εκκένωση.

Πολλοί έχουν περιγράψει σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων και φορτηγών και μεγάλες καθυστερήσεις, με οικογένειες να έχουν εγκαταλειφθεί στην άκρη του δρόμου ενώ οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται από πάνω.

AP @Abdel Kareem Hana

Σε πλάνα του Reuters, εμφανίζονται άνθρωποι να ανεβαίνουν σε σωρό συντριμμιών δύο πολυόροφων κτιρίων που ισοπεδώθηκαν από ισραηλινούς πυραύλους, προκειμένουν να ανασύρουν τυχόν επιζώντες αλλά και νεκρούς. Μια γυναίκα έκλαιγε καθώς το σώμα ενός μικρού παιδιού τραβήχτηκε από τα συντρίμμια, τυλιγμένο βιαστικά σε μια πράσινη κουβέρτα.

Ο Άμπού Μοχάμεντ Χαμέτ είπε στο πρακτορείο ότι αρκετοί από τους συγγενείς του είχαν τραυματιστεί ή σκοτωθεί, περιλαμβανομένου ενός ξαδέλφου του του οποίου το σώμα είχε παγιδευτεί από ένα σκυρόδεμα: «Δεν ξέρουμε πώς να τον βγάλουμε. Προσπαθούμε αδιάκοπα να τον σώσουμε από τις 3 το πρωί».

«Καταστρέφουν τα διαμερισματικά συγκροτήματα, τους πυλώνες της πόλης, τα τζαμιά, τα σχολεία και τους δρόμους», δήλωσε ο Άμπου Ταμέρ, ένας 70χρονος άνδρας που ταξιδεύει νότια με την οικογένειά του. «Σβήνουν τις αναμνήσεις μας».

Ο Γκάζι αλ-Αλούλ, ένας εκτοπισμένος κάτοικος από τη βόρεια Γάζα, δήλωσε στο BBC ότι τώρα κοιμάται στην είσοδο του Νοσοκομείου αλ-Κουντς στο Τελ αλ-Χάουα, στη νοτιοδυτική Γάζα. «Δεν το επέλεξα αυτό», είπε. «Αναγκάστηκα αφού έφυγα από το σπίτι όπου εγώ και η οικογένειά μου είχαμε καταφύγει για σχεδόν ένα μήνα, αφού εγκαταλείψαμε τον βορρά». «Ο βομβαρδισμός είναι αδιανόητος εδώ και ώρες και ο στρατός απειλεί να κατεδαφίσει πολλά κτίρια κατοικιών στην περιοχή».

Ορισμένοι κάτοικοι της πόλης της Γάζας δεν φεύγουν: Έμειναν εκεί, είτε γιατί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, είτε γιατί είναι πολύ φτωχοί για να εξασφαλίσουν μια σκηνή και τη μεταφορά. Είτε φυσικά και γιατί δεν υπάρχει ασφαλές μέρος να πάνε…

«Είναι σαν να φεύγεις από τον θάνατο προς τον θάνατο, γι’ αυτό δεν φεύγουμε», δήλωσε η Ούμ Μοχάμεντ, μια γυναίκα που ζει στα προάστια της Σάμπρα.

Οι IDF εκτιμούν ότι το 40% των κατοίκων στην πόλη της Γάζας έχουν φύγει. Η Χαμάς ανέφερε ότι 350.000 άτομα είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις ανατολικές περιοχές της πόλης, κατευθυνόμενοι προς καταφύγια εκτοπισμένων στην κεντρική ή δυτική περιοχή, ενώ άλλοι 175.000 άνθρωποι είχαν φύγει τελείως από την πόλη, κατευθυνόμενοι προς τον Νότο.

Πολλές περιοχές της Γάζας είχαν καταστραφεί κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου το 2023, αλλά περίπου ένα εκατ. Παλαιστίνιοι είχαν επιστρέψει εκεί σε σπίτια ανάμεσα στα ερείπια.

Η κλιμάκωση της νέας χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ πιθανότατα θα εντείνει τις δημόσιες διαμαρτυρίες στο Ισραήλ κατά της συνέχισης των εχθροπραξιών — ένα σταθερό φαινόμενο στο εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια. Οι διαδηλώσεις αυτές καθοδηγούνται από τα μέλη των οικογενειών των υπόλοιπων ομήρων στη Γάζα, εκ των οποίων πιστεύεται ότι περίπου 20 είναι ακόμη ζωντανοί.

Ο στρατός πιστεύει ότι κάποιοι, αλλά όχι όλοι, βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει λάβει ενημέρωση για τις εσωτερικές κυβερνητικές συζητήσεις και θέλησε να παραμείνει ανώνυμο λόγω της ευαίσθητης φύσης της συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας.

Χθες το βράδυ, συγγενείς ομήρων διαδήλωσαν έξω από το σπιτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ σήμερα το πρωί η Άνατ Άνγκρεστ, της οποίας ο 22χρονος γιος Ματάν παραμένει αιχμάλωτος, συνέχιζε να διαμαρτύρεται. «Ο Νετανιάχου αντί να σώσει τα παιδιά μας, τα βομβαρδίζει. Δεν θέλει διαπραγματεύσεις, θέλει να μην επιστρέψουν ποτέ ζωντανοί και να εξαφανιστούν εκεί», δήλωσε.

AP @Leo Correa

Καταδίκη από ευρωπαϊκές χώρες

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις καταδίκασαν την ισραηλινή χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε την επίθεση «απερίσκεπτη και φρικτή». «Το μόνο που θα καταφέρει είναι να προκαλέσει περισσότερο αιματοκύλισμα, να σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και να θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους», δήλωσε η Γιβέτ Κούπερ σε ανακοίνωσή της στο X.

Η Γερμανία ζήτησε επίσης άμεση κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι η προσέγγιση του Ισραήλ είναι «λανθασμένη».

«Η πρόσφατη επίθεση προς την Πόλη της Γάζας είναι η εντελώς λανθασμένη προσέγγιση. Την απορρίπτουμε και το έχουμε καταστήσει σαφές στην ισραηλινή κυβέρνηση», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεφουλ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη Σουηδή ομόλογό του στο Βερολίνο.

Η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, δήλωσε ότι «οποιαδήποτε αλλαγή εδαφών διά της βίας συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ότι η χώρα της θα συνεχίσει να ασκεί πίεση τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς ώστε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

Τι σηματοδοτεί η έκθεση του ΟΗΕ περί γενοκτονίας στη Γάζα

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, η ανεξάρτητη επιτροπή που συνέστησε ο ΟΗΕ για τη Γάζα κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας έχουν υποκινήσει γενοκτονία, σε μια έκθεση που περιγράφεται ως «το πιο αξιόπιστο εύρημα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα».

Σε ανάλυσή του, το BBC αναφέρει πως «η έκθεση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία αποτελεί μια απερίφραστη καταδίκη των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα».

Το κείμενο, το οποίο σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο στοχεύει να είναι και λεπτομερές και καταδικαστικό για τις ισραηλινές πρακτικές στη Γάζα, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία που ψηφίστηκε το 1948 από τα νεοσύστατα τότε Ηνωμένα Έθνη. Αξίζει να σημειωθεί πω, όπως αναδεικνύει το BBC, ο όρος γενοκτονία και η σύμβαση που την ορίζει ως έγκλημα προήλθαν από τη γενοκτονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία.

Το Ισραήλ αρνείται όλους τους ισχυρισμούς ότι η συμπεριφορά του στη Γάζα έχει παραβιάσει τις συνθήκες και τις συμβάσεις που αποτελούν τους νόμους του πολέμου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Δικαιολογεί τις ενέργειές του ως αυτοάμυνα, για την προστασία των πολιτών του και για να επιβάλει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατήθηκαν από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι Ισραηλινοί απέρριψαν τα συμπεράσματα της έκθεσης ως «αντισημιτικά ψέματα» εμπνευσμένα από τη Χαμάς.

Ωστόσο, τα ευρήματα της έκθεσης αναμένεται να τροφοδοτήσουν την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη της συμπεριφοράς του Ισραήλ, η οποία προέρχεται επίσης από τους παραδοσιακούς Δυτικούς συμμάχους του Ισραήλ, καθώς και από τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου που εξομάλυναν τις σχέσεις με το Ισραήλ στις Συμφωνίες του Αβραάμ, εκτιμά το B

Την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και άλλα κράτη πρόκειται να ενταχθούν στην πλειοψηφία των μελών του ΟΗΕ που θα αναγνωρίσουν ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Η κίνηση αυτή θα είναι κάτι παραπάνω από συμβολική, γράφει το BBC, καθώς θα αλλάξει τη συζήτηση για το μέλλον της σύγκρουσης η οποία ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν Εβραίοι από την Ευρώπη πήγαν να εγκατασταθούν στην Παλαιστίνη.

Ο Νετανιάχου καταδίκασε την αναγνώριση ως αντισημιτική και ως ανταμοιβή για την τρομοκρατία της Χαμάς. Τονίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν ποτέ ανεξαρτησία σε κανένα μέρος της γης μεταξύ του ποταμού Ιορδάνη και της Μεσογείου, καθώς ένα παλαιστινιακό κράτος θα έθετε σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί εθνικιστές πιστεύουν ότι η γη παραχωρήθηκε μόνο στον εβραϊκό λαό από τον Θεό.