Ξέσπασμα Σπανούλη: “Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη”

Ο Βασίλης Σπανούλης ξέσπασε στην συνέντευξη Τύπου υπερασπιζόμενος την Εθνική Ελλάδας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Βασίλης Σπανούλης ξέσπασε αμέσως μετά τον μικρό τελικό, απαντώντας στον Σενγκούν για τις δηλώσεις που έκανε μετά τον μικρό τελικό.

Συγκεκριμένα, ο Σπανούλης ανέφερε: “Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη. Αυτά είναι ανοησίες. Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αυτά είναι για μέσα και για εσάς. Κάποιοι από εσάς δεν έχετε πιάσει μπάλα ποτέ για να ξέρετε. Είναι ανοησίες. Είμαι ένας άνδρας που πάντα λέει την αλήθεια. Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν και έχουμε πολύ καλή σχέση. Είμαστε φίλοι, ανταλλάζουμε απόψεις για το μπάσκετ. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Όλες αυτές οι ιστορίες με έκαναν τρελό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς κάναμε ένα εξαιρετικό τουρνουά. Εμείς παίξαμε άσχημα με την Τουρκία”.