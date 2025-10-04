Χιμένεθ: Δεν κάναμε τίποτα καλά, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για τη νοοτροπία μας

Απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του έμεινε ο Μανόλο Χιμένεθ, όπως επισήμανε στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Άρη με 3-0 από τον ΟΦΗ.

Ο Μανόλο Χιμένεθ γνώρισε την πρώτη του ήττα ως προπονητής του Άρη, με τους κίτρινους να χάνουν με 3-0 από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι στην COSMOTE TV, ο Χιμένεθ τόνισε πως οι Θεσσαλονικείς δεν έκαναν τίποτα καλά στον αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χιμένεθ:

“Δεν κάναμε τίποτα καλά. Δεν μας βγήκε τίποτα σωστά. Δεν κάναμε μία καλή προσπάθεια μέσα στο γήπεδο… Σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για τη νοοτροπία μας και το ματς που παίξαμε.

Θα πρέπει να είναι μάθημα. Να καταλάβουμε όλοι ότι τίποτα δεν κερδίζεται φορώντας μόνο τη φανέλα της ομάδας. Πρέπει να βάλουμε κι άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα που δεν πρέπει να επαναληφθεί”.