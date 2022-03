Δανάη Μιχαλάκη: Έτσι γνωρίστηκε με τον Γιώργο Παπαγεωργίου - "Δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας"

Καλεσμένη της τηλεοπτικής εκπομπής "Καλύτερα δε γίνεται" ήταν το μεσημέρι της Κυριακής η Δανάη Μιχαλάκη, με τη συνέντευξή της να εστιάζει και στον γάμο της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου.

Η "Δρόσω από τις Άγριες Μέλισσες, αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τον σύζυγο της, με τον οποίο παντρεύτηκε τον προηγούμενο Αύγουστο στην Σύρο: "Τον σύζυγό μου τον είδα πρώτη φορά στην Σύρο που δούλευα σερβιτόρα σε ένα cocktail bar. Μας συστήσανε αλλά ήταν κάπως οκ… Εγώ δεν έπαθα κεραυνοβόλο έρωτα, αλλά είχα κάνει εντύπωση στον Γιώργο. Εντάξει ειλικρίνεια πάνω από όλα. Μετά το έφερε η ζωή και πήγα να δω τον «Αρίστο». Ε ήταν κανονισμένο μαζί με τον Γιώργο. Με ρώτησε πώς μου φάνηκε και είπα “Πολύ ωραία”. Οριακά νόμιζε ότι δεν μου άρεσε. Ήρθε πολύ out of the blue, φυσιολογικά".

ADVERTISING

Εν συνεχεία, η Δανάη Μιχαλάκη δεν έκρυψε την επιθυμία της να συνεργαστεί κάποια στιγμή με τον σύζυγό της: "Συνέχεια τραγουδάμε με τον Γιώργο. Η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο στο σπίτι. Έχουμε τραγουδήσει και επί σκηνής μαζί. Το ζήσαμε και αυτό! Θα γίνει κάποια στιγμή συνεργασία, αλλά δεν είμαι έτοιμη να κάνω αυτό το βήμα. Τώρα εξοικειώνομαι με το τραγούδι, θα μου πεις τι πιο ωραίο να το κάνεις με τον άντρα σου κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό", σημείωσε, ενώ αποκάλυψε και τον βασικότερο λόγω των διαφωνιών τους: "Ο συχνότερος λόγος που τσακωνόμαστε είναι η αναβλητικότητά μου για κάτι. Πολλές φορές λες γιατί μαλώνουμε; Είναι πάντα της στιγμής".

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις