Joseph Gatt: O ηθοποιός του Game of Thrones συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικο

Ο ηθοποιός Joseph Gatt, ο οποίος υποδύθηκε τον Thenn Warg στην επιτυχημένη σειρά φαντασίας του HBO Game of Thrones, συνελήφθη νωρίτερα αυτόΝ τον μήνα, αφού κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχηλση ανηλίκου μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, οι αρχές του Λος Άντζελες εξέδωσαν ένταλμα έρευνας στο σπίτι του Gatt στο LA στις 6 Απριλίου και στη συνέχεια οι άνδρες της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου σήμερα ηθοποιό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το LAPD. Ο Gatt στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση και σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικο.

Ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος την ίδια ημέρα της σύλληψής του, μετά την καταβολή εγγύησης 5.000 δολαρίων, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών Κρατουμένων του Τμήματος Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Το ειδικό τμήμα για εγκλήματα κατά ανηλίκων (ICAC) του LAPD, που διερευνά την υπόθεση, δήλωσε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και καλεί όποια/ον έχει πρόσθετες πληροφορίες σχετιζόμενες με την υπόθεση ή άλλες παρόμοιες υποθέσεις να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Ο ηθοποιός αρνείται την κατηγορία και δήλωσε πως συνεργάζεται με την αστυνομία για να φανεί η αλήθεια, μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram.

Joseph Gatt: Η ανάρτηση για το περιστατικό

"Προφανώς θέλω να αναφερθώ στους απολύτως φρικιαστικούς και εντελώς αναληθείς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν πρόσφατα εναντίον μου. Είναι 100% κατηγορηματικά εσφαλμένα και απερίσκεπτα αυτά που γράφτηκαν. Έχω ήδη αναφερθεί στα ψεύδη και τις παραπλανητικές πληροφορίες που αναφέρονται στο σημερινό δελτίο τύπου. Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομία του Λος Άντζελες προκειμένου να φτάσω στην αλήθεια. Ανυπομονώ να ξεκαθαρίσω το καλό μου όνομα.

Ευχαριστώ όλους τους φίλους και υποστηρικτές μου που γνωρίζουν ότι όλο αυτό είναι αναληθές και καταλαβαίνουν για νομικούς λόγους ότι δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης", έγραψε ο ηθοποιός.

O Gatt εκτός από το Game of Thrones έχει εμφανιστεί στις ταινίες Thor (2011), Star Trek Into Darkness (2013) και Dumbo (2019) ενώ έχει υποδυθεί μέσω τεχνικής motion capture και τον θεό του πολέμου Kratos στη δημοφιλή σειρά video game "God of Wor".

