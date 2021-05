Μάθιου Πέρι: Λανσάρει ρούχα εμπνευσμένα από τον Τσάντλερ Μπινγκ

Σε κάποιους μπορεί αυτή η κίνηση να θυμίσει "ξεζούμισμα" της νοσταλγίας με σκοπό το κέρδος, όμως ο 52χρονος Μάθιου Πέρι, λίγο μετά την παρουσίαση της τηλεοπτικής επανένωσης των 'Friends', φαίνεται πως έχει περάσει στο επόμενο επίπεδο.

Μέσα από το προσωπικό του site, το represent.com, ο Μάθιου Πέρι λανσάρει φούτερ με κουκούλα, t-shirt, μπαντάνες και παιδικά ρούχα με στάμπες-ατάκες όπως 'Could I Be More Vaccinated' και 'Could I Have Had a Longer Day?'. Ο ίδιος ο Πέρι μέσω Instagram μας προειδοποιεί να προλάβουμε καθώς πρόκειται για κυκλοφορίες σε περιορισμένα κομμάτια.

Ο Μάθιου Πέρι, μετά τα 'Φιλαράκια', προσπάθησε να αποκηρύξει τον χαρακτήρα του Τσάντλερ παίζοντας στην δραματική σειρά του Άαρον Σόρκιν, 'Studio 60 On The Sunset Strip', κερδίζοντας θετικές κριτικές για την ερμηνεία του, όμως η σειρά ολοκληρώθηκε ύστερα από μόλις μια σεζόν. Στην κωμωδία 'The Odd Couple' και στην κομεντί 'Mr Sunshine' επανέφερε τις κωμικές πτυχές της υποκριτικής του, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Στο 'Cougar Town' συνάντησε ξανά την Κόρτνεϊ Κοξ, ως γκεστ χαρακτήρας, με μεγάλη επιτυχία.

Κρίνοντας και από το ιδιαίτερα σκοτεινό παρελθόν του με τον αλκοολισμό, ίσως είναι ασφαλές να πούμε ότι ο Τσάντλερ Μπινγκ του έχει σώσει τη ζωή.

