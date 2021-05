Σάρον Στόουν: Συγκλονίζει η επιθανάτια εμπειρία της - "Ήμουν στο τούνελ φωτός"

Η Σάρόν Στόουν ήταν από τους πρώτους σελέμπριτι που εμφανίστηκαν ζωντανά και όχι μέσω zoom στο 'Late Late Show' του Τζέιμς Κόρντεν και είχε να διηγηθεί απίστευτες ιστορίες μέσα από τη ζωή της.

Το πρώτο σοκ έφτασε όταν αποκάλυψε πως ασχολείται ενεργά και με την μουσική, γράφοντας στίχους σε τραγούδια μουσικών όπως ο Καναδός Ρόμπιν Θικ. Η ίδια το περιέγραψε περισσότερο ως "παράλληλη ασχολία".

Ο Κόρντεν, παίρνοντας ως αφορμή και την βιογραφία της με τίτλο 'The Beauty of Living Twice' που κυκλοφόρησε πρόσφατα, δεν θα μπορούσε να μη σταθεί στο πιο σκληρό κεφάλαιο της, αυτό που διηγείται πως το 2001 έπαθε ένα εγκεφαλικό το οποίο ουσιαστικά την οδήγησε στον θάνατο.

Είπε:"Όταν έφτασα στο νοσοκομείο μου έκαναν αξονική τομογραφία για να καταλάβουν τι μου συνέβαινε. Ήμουν σε ολική αναισθησία όλη την ώρα. Όταν τελείωσε αυτή η διαδικασία, κατάλαβα πως ήμουν σε μια μονάδα επειγόντων και όλα γύρω μου ήταν πολύ ήσυχα, μόνο ο γιατρός ήταν κοντά μου, χωρίς να κάνει βιαστικές κινήσεις. Με κοιτούσε συμπονετικά και εγώ σκεφτόμουν "πεθαίνω;" Γιατί όλα έδειχναν πάρα πολύ άσχημα.

Με έβαλαν στη συνέχεια σε ένα φορείο ώστε να με μεταφέρει το ασθενοφόρο κάπου άλλου. Με το που ακούμπισα το φορείο ξαφνικά, όλα έσβησαν. Ένιωσα κάτι να με ανεβάζει προς τα πάνω και να συναντώ ένα τούνελ φωτός.

Είδα πολλούς ανθρώπους με τους οποίους ήμουν κοντά ή είχα φροντίσει ως το θάνατο τους. Με κοιτούσαν, σαν να μου λένε "όλα είναι μια χαρά, όλα θα πάνε καλά". Και σκεφτόμουν "α θα είμαι μαζί σας παιδιά, οκ!" Όλο αυτό συνέβαινε γρήγορα.

Η Σάρον Στόουν επέστρεψε ξαφνικά στη ζωή, νιώθοντας έναν έντονο πόνο στο στήθος,ο οποίος είχε προέλθει από απινιδωτή. Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία του θανάτου στον Κόρντεν ως "υπέροχη", ως ενα αίσθημα "πλεύσης" και παρατήρησης του κρεβατιού στο οποίο νοσηλευόταν, από ψηλά.

