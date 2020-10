Θετική στον κορονοϊό η Πηγή Δεβετζή - Αναστάτωση στην παραγωγή του J2U

Θετική στον κορονοϊό βρέηκε η Πηγή Δεβετζή που επρόκειτο να συμμετέχει στο σόου του OPEN, Just The 2 Of Us.

ADVERTISING

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής, η Ολυμπιονίκης του τριπλούν, που παραμένει ασυμπτωματική, ενημέρωσε την παραγωγή και έθεσε τον εαυτό της εκτός σόου.

Με πρωτοβουλία της εταιρείας παραγωγής Barking Well, όλοι οι συντελεστές του σόου υποβάλλονται ήδη σε έλεγχο από ιδιωτικό εργαστήριο και μπαίνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό υπό την καθοδήγηση των ειδικών μέχρι να γίνει επαναληπτικό τεστ μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Εφόσον το επαναληπτικό τεστ της επόμενης εβδομάδας βγει αρνητικό για όλους, οι συντελεστές θα επιστρέψουν στις πρόβες. Μέχρι στιγμής όλα τα τεστ έχουν βγει αρνητικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr