Θυμάστε τον Jason Donovan; Δείτε τι κάνει σήμερα το pop είδωλο των 80's

Αν είστε λάτρεις της δεκαετίας των 80's σίγουρα έχετε χορέψει σε κάποιο πάρτι το "Sealed With A Kiss" ή το "Too Many Broken Hearts". Ο λόγος φυσικά για τον Jason Donovan, έναν από τους διασημότερους καλλιτέχνες της δεκαετίας, η ξανθιά κόμη του οποίου υπήρξε σήμα κατατεθέν.

Ο Jason Donovan ξεκίνησε την καριέρα του πρωταγωνιστώντας στο πλευρό της Kylie Minogue στη μακροβιότερη δραματική σειρά της αυστραλιανής τηλεόρασης, "Neighbours", η οποία ρίχνει τίτλους τέλους μετά από 37 χρόνια και σχεδόν 9.000 επεισόδια. Ακολούθησε μία μεγάλη καριέρα στη μουσική το 1988, με το ντεμπούτο του άλμπουμ "Ten Good Reasons" να είναι το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1989, με πωλήσεις άνω του 1,5 εκατομμυρίου.

Όταν δε τραγούδησε μαζί με την Kylie Minogue το ντουέτο "Especially For You", κατέκτησαν τα παγκόσμια τσαρτ και οι καριέρες τους εκτινάχθηκαν στα ύψη.

Kylie Minogue - Jason Donovan: Especially For You

Και μπορεί με τα χρόνια η καριέρα του να μην εκτοξεύτηκε αντίστοιχα, όπως συνέβη με την περίπτωση της Kylie Minogue, ο ίδιος ωστόσο συνέχισε να ασχολείται με την υποκριτική και το τραγούδι, ενώ έχει στο ενεργητικό του αμέτρητες συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές, θεατρικά και μιούζικαλ.

Στην προσωπική του ζωή ο Donovan είναι παντρεμένος με την Angela Malloch, με την οποία έχει τρία παιδιά και ζουν στο δυτικό Λονδίνο.

Για τους φανατικούς θαυμαστές του Donovan και της σειράς, ο Scott και η Charlene, τους οποίους υποδύονται οι Jason Donovan και Kylie Minogue και αποτέλεσαν ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της τηλεόρασης, θα επιστρέψουν μετά από περισσότερα από 30 χρόνια για το φινάλε της σειράς, τα γυρίσματα της οποίας θα ολοκληρωθούν στις 10 Ιουνίου και το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί τον Αύγουστο.

Ο Τζέισον Χέρμπισον, executive producer της αυστραλιανής σαπουνόπερας, είπε ότι το ζευγάρι ήταν "το απόλυτο ζευγάρι των 'Neighbours' και δεν θα ήταν σωστό να τελειώσει η σειρά χωρίς αυτούς". "Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Jason και η Kylie επέστρεψαν για να παίξουν έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο στο φινάλε της σειράς μας. Ήταν μια συναισθηματική εμπειρία για αυτούς, για εμάς, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι και για τους θεατές μας".

Μάλιστα και οι δύο μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram αποκάλυψαν την επιστροφή τους στη σειρά, δίνοντας μία μικρή γεύση από το σενάριο της σειράς.

