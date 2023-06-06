Εκλογές 2023: Τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης

Στη δημοσιότητα έδωσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τα ψηφοδέλτια με τα οποία το κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.
Στην Α’ Θεσσαλονίκης , σύμφωνα με την ιστοσελίδα grtimes.gr, βρίσκεται κανονικά στην πρώτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος κράτησε την έδρα, ενώ στη δεύτερη ο Χάρης Καστανίδης.
|ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΑΡΙΝΟΣ
|1979
|1
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1956
|2
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1978
|3
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΣΤΕΡΙΟΣ
|1956
|4
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|1987
|5
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΛΕΚΑΚΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1980
|6
|ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΧΡΙΣΤΙΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
|1960
|7
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|1968
|8
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|1980
|9
|ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1973
|10
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|1974
|11
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΓΚΑΒΑΝΙΔΟΥ
|ΧΡΥΣΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|1967
|12
|ΙΔΙΩΤΗΣ
|ΜΑΝΩΛΑ
|ΕΛΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1949
|13
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
|ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|ΠΑΝΑΓΗΣ
|1965
|14
|ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΡΙΑ
|ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|1954
|15
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΑΒΑΝΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΜΕΩΝ
|1949
|16
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1962
|17
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΜΠΙΛΙΚΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΛΩΝΙΔΑ
|1998
|18
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1967
|19
|ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
|ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1958
|20
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|1967
|21
|ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ
|ΓΛΑΒΙΝΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|1987
|1
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΕΤΡΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|1979
|2
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΣΤΟΙΤΣΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1983
|3
|ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|ΑΔΑΜΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|1986
|4
|ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ
|ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|1988
|5
|ΓΕΩΡΓΟΣ
|ΠΑΠΠΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|1974
|6
|ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|1978
|7
|ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
|ΣΑΜΑΡΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|1960
|8
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
|ΠΛΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1968
|9
|ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΚΥΡΙΑΖΗΣ
|1957
|10
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΟΒΙΤΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1962
|11
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΦΚΑ
|ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|1959
|12
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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