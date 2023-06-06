Εκλογές 2023: Τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης

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Ανακοινώθηκαν τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά οι υποψήφιοι.

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Στη δημοσιότητα έδωσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τα ψηφοδέλτια με τα οποία το κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης , σύμφωνα με την ιστοσελίδα grtimes.gr, βρίσκεται κανονικά στην πρώτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος κράτησε την έδρα, ενώ στη δεύτερη ο Χάρης Καστανίδης.

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Δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα στην εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης:

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1979 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1956 2 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 3 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1956 4 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 5 ΙΑΤΡΟΣ
ΛΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 6 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1960 7 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 8 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 1980 9 ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 10 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1974 11 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΚΑΒΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 12 ΙΔΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1949 13 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 1965 14 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΡΙΑ
ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1954 15 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 1949 16 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 17 ΙΑΤΡΟΣ
ΜΠΙΛΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΩΝΙΔΑ 1998 18 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 19 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 20 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 21 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ

Στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Θεσσαλονίκης οι υποψήφιοι είναι οι παρακάτω:

ΓΛΑΒΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΤΟΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 3 ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1986 4 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1988 5 ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1974 6 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 7 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1960 8 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΠΛΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1968 9 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1957 10 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΟΒΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΦΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1959 12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

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