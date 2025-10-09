Στη φυλακή ο 29χρονος που πυροβόλησε άνδρα στη Δροσιά

Ο 29χρονος που πυροβόλησε κατά 38χρονου στη Δροσιά, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, την οποία απέδωσε σε ψυχιατρικά προβλήματα ενώ δήλωσε μετανιωμένος.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 29χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς κατά 38χρονου στη Δροσιά, το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας απολογήθηκε και στη συνέχεια κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, την οποία απέδωσε σε ψυχιατρικά προβλήματα ενώ δήλωσε μετανιωμένος. “Αποδέχομαι την πράξη. Ζητώ συγγνώμη. Είμαι μετανιωμένος. Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα” φαίνεται πως είπε, εξηγώντας ότι “δύο – τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα. Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακα.. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανένα”».