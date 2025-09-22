Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Πάλεψε να σωθεί η 59χρονη – Τι έδειξε η νεκροψία

Προσπάθησε να ξεφύγει από τον βρόγχο που δημιούργησε με τη σακούλα ο αδελφός της η 59χρονη γυναίκα που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ασφυκτικός ήταν ο θάνατος της 59χρονης που δολοφονήθηκε από τον αδερφό της στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της νεκροψίας- νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί,

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η νεκροψία έδειξε ότι η 59χρονη, παρότι έχασε τη ζωής της μέσα σε ελάχιστο χρόνο, και ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του εγκεφαλικού που είχε υποστεί, προσπάθησε να ξεφύγει από τον βρόγχο που είχε δημιουργήσει στο λαιμό της με σακούλα ο αδερφός της, καθώς βρέθηκαν σημάδια πάλης και αντίστασης.

Το σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην οδό Αλεξανδρείας. Η 59χρονη μόλις είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ ο 50χρονος αδερφός της είχε πάει να την πάρει και την συνόδευσε στο διαμέρισμα της. Μάλιστα ήταν ο ίδιος που είχε πάει να της αγοράσει τρόφιμα από κοντινό σούπερ μάρκετ και, την ώρα που τακτοποιούσε τα τρόφιμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, δέχτηκε τηλεφώνημα από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του κύκλου το οποίο και τον ρώτησε που βρίσκεται και τι κάνει.

Εκείνος απάντησε ότι βρίσκεται στο σπίτι της αδερφής του και ότι τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Τότε, το συγγενικό του πρόσωπο τον ψέγει με έντονο ύφος γιατί ασχολείται πάλι με την αδερφή του στερώντας χρόνο από την οικογένειά του.

“Κλείσε το τηλέφωνο σε παίρνω σε ένα λεπτό” φέρεται να απάντησε ο 50χρονος, ο οποίος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ, την έκανε θηλιά και την πέρασε γύρω από το λαιμό της 59χρονης αφαιρώντας της τη ζωή. Στη συνέχεια κάλεσε ξανά το στενό οικογενειακό του πρόσωπο και φέρεται να είπε: “Η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά”.

Όπως έχει προκύψει από την έρευνα, ο 50χρονος -που είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών- φέρεται να δεχόταν πιέσεις από το σπίτι για την συνεχή φροντίδα που παρείχε στην αδελφή του.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια όπου του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.