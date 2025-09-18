Αιγάλεω: Αναβολή της δίκης του 32χρονου που συνελήφθη για παρενόχληση και εμπρησμό στον Υμηττό

Ο 32χρονος, που συνελήφθη για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και κατηγορείται και για εμπρησμό στον Υμηττό, θα δικαστεί στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η δίκη του 32χρονου κατηγορούμενου για σεξουαλικές επιθέσεις και εμπρησμό στον Υμηττό αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα ημερομηνία για τις 23 Σεπτεμβρίου.

Η αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα του κατηγορουμένου, ο οποίος ζήτησε να κληθούν τα θύματα να καταθέσουν.

Αμέσως μετά, ο 32χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή για να απολογηθεί για τις υποθέσεις των εμπρησμών.

Υπενθυμίζεται πως στις 16 Σεπτεμβρίου ο 32χρονος συνελήφθη για 3 σεξουαλικές υποθέσεις στο Αιγάλεω. Μάλιστα, συνελήφθη και για εμπρησμό στον Υμηττό, ενώ είχε απασχολήσει τις Αρχές και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.

Ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα. Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Το περιστατικό με τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις

Τη Δευτέρα (15/9), ο 32χρονος προσέγγισε από πίσω μία 14χρονη που περπατούσε στον δρόμο και αφού την έπιασε αγκαλιάζοντας την σφιχτά στο ύψος της μέσης με αποτέλεσμα να την ρίξει στο έδαφος, ανέβηκε προς το λαιμό της, την έφτυσε στο πρόσωπο και εν συνεχεία διέφυγε τρέχοντας.

Στη συνέχεια, κινούμενος επί της οδού Ελλησπόντου, πλησίασε μία 58χρονη γυναίκα, την άρπαξε από πίσω και κόλλησε από πίσω της, της έπιασε το χέρι και αφού πλησίασε το κεφάλι του στο αυτί της, ξεφύσησε και έπειτα έφυγε περπατώντας.

Τέλος, φτάνοντας επί της οδού Νικομηδείας, άνοιξε την πόρτα πυλωτής πολυκατοικίας εντός της οποίας βρισκόταν μία 17χρονη που ακολούθησε και ενώ του ζητούσε να φύγει, εκείνος έκανε κίνηση να κατεβάσει το παντελόνι του και σήκωσε τη μπλούζα του. Τότε η παθούσα φώναξε σε βοήθεια και πάτησε το θυροτηλέφωνο όπου και της άνοιξε η μητέρα της, ενώ κάλεσαν την Αστυνομία.

Ένας 30χρονος αυτόπτης μάρτυρας μαζί με τον 21χρονο ξάδερφο της 17χρονης ακολούθησαν τον δράστη έως ότου κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν επί της συμβολής των οδών Νίκαιας και Κύπρου στο Αιγάλεω, μέχρι που έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι και τον συνέλαβαν.