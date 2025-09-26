Αιγάλεω: Άνδρας τραυμάτισε και λήστεψε γυναίκα

Θύμα ληστείας έπεσε, το βράδυ της Πέμπτης, μια γυναίκα στο Αιγάλεω, με δράστη έναν άνδρα.

Ληστεία σημειώθηκε χθες (25/9) λίγο πριν τις 6 το απόγευμα επί της οδού Ξανθίππης στο Αιγάλεω, όπου άγνωστος δράστης που επέβαινε σε μοτοσικλέτα, επιτέθηκε σε μία 65χρονη γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο και της άρπαξε την τσάντα της που περιείχε 100 ευρώ, τις τραπεζικές κάρτες του θύματος και προσωπικά της έγγραφα.

Από την ορμή με την οποία της επιτέθηκε, η γυναίκα έπεσε με δύναμη στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην μέση της.

Αμέσως μετά, ο δράστης ανέπτυξε ταχύτητα και κατάφερε να διαφύγει, ενώ παρά τις αναζητήσεις που ακολούθησαν από την Αστυνομία, δεν κατέστη δυνατός το εντοπισμός του.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ από το Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής διενεργείται έρευνα για την ταυτοποίηση και τ