Αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε 34χρονο

Μία 36χρονη φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 34χρονο Τούρκο υπήκοο κοντά σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ.

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα δύο άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Voria.gr, λίγο πριν τις 5:00, μία 36χρονη ημεδαπή μαχαίωσε έναν 34χρονο υπήκοο Τουρκίας, κοντά σε νυχτερινό κέντρο στη δυτική πλευρά της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και χωρίς να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της επίθεσης, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στο φορτηγό του άνδρα.

Και οι δύο νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ, ενώ η αστυνομία ερευνά το συμβάν.