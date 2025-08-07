Ανατροπή οχήματος στου Παπάγου – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (07/08) στην περιοχή του Παπάγου όταν αυτοκίνητο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας, ανετράπη. Διακόπηκε η κυκλοφορία.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (07/08) στην περιοχή του Παπάγου, λόγω ανατροπής οχήματος.

Συγκεκριμένα, η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται επί της οδού Κύπρου, από τη συμβολή της με την οδό Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Μεσογείων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.