Ανείπωτη τραγωδία στα Χανιά: Πώς έγινε η θανατηφόρα παράσυρση του 4χρονου

Βυθισμένη στο πένθος είναι η τοπική κοινωνία στο Καστέλι Κισσάμου, στα Χανιά, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 4χρονο.

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την ανείπωτη τραγωδία που συγκλονίζει τα Χανιά, με θύμα ένα 4χρονο παιδί, το απόγευμα της Πέμπτης, στο Καστέλι Κισσάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti.gr, το αυτοκίνητο της οικογένειας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο, κινήθηκε ξαφνικά προς τα εμπρός σε κατηφορικό σημείο.

Παρά την προσπάθεια του πατέρα να αντιδράσει, το όχημα παρέσυρε το παιδί, τραυματίζοντάς το σοβαρά στο κεφάλι.

Ο πατέρας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Η κατάσταση της υγείας του ήταν από την αρχή κρίσιμη, καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο μοιραίο.