Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την ενδοσχολική βία

Άνοιξαν σήμερα, Δευτέρα, οι αιτήσεις συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Πότε ξεκινά.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 θα αρχίσει, για πρώτη φορά μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Στελεχών Εκπαίδευσης, καθώς και Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών βίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της Δικτυακής Πύλης e-IEP στη διεύθυνση: https://mitroo.iep.edu.gr/login από σήμερα, Δευτέρα (22/09) στις 13:00 έως την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στις 13:00.

Ο πρώτος κύκλος του επιμορφωτικού προγράμματος, που θα αρχίσει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, διάρκειας 48 ωρών, εντάσσεται στις δράσεις προαγωγής της ασφάλειας και της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των μαθητών και μαθητριών, μέσα από την κατάρτιση των στελεχών εκπαίδευσης και των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, σε σύγχρονες πρακτικές πρόληψης και παρέμβασης.

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, η 4η φάση της δράσης, υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού της Κυβέρνησης, που εκπονείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιμορφωτικές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, έχουν αρχίσει από τον Ιούλιο του 2024 με τα για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των τετραμελών ομάδων δράσης, συνεχίστηκαν το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαΐου 2025 με τους υπεύθυνους αποδεκτών αναφορών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού των σχολικών μονάδων και τους συμβούλους εκπαίδευσης και φέτος υλοποιούνται από τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για όλα τα στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ψυχολόγους και Κοινωνικούς λειτουργούς.

“Δίνουμε στους εκπαιδευτικούς μας τα αναγκαία εφόδια, ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά, κάθε περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού γιατί η ασφάλεια και η ψυχική ισορροπία των παιδιών μας είναι για την Κυβέρνηση απόλυτη προτεραιότητα. Θέλουμε κάθε παιδί να νιώθει ασφαλές και αποδεκτό μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: κανένα παιδί μόνο του απέναντι στη βία, κανένα παιδί χωρίς στήριξη στο σχολείο”, δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σπύρος Δουκάκης, δήλωσε: “Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας αποτελεί κρίσιμο βήμα για την ασφάλεια και των παιδιών μας. Η 4η φάση επιμόρφωσης παρέχει στα στελέχη και τους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία για την προστασία κάθε μαθητή και μαθήτριας στο σχολικό περιβάλλον”.

Αναλυτικότερα, στόχος της επιμόρφωσης είναι:

η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης για την αναγνώριση, πρόληψη και διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού,

η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για την προώθηση ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος,

και η διασφάλιση της ομαλής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και της εκπαιδευτικής προόδου όλων των μαθητών και μαθητριών.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ στη διεύθυνση: https://elearning.iep.edu.gr

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στον πρώτο κύκλο επιμόρφωσης ορίζεται στους 1.000 επιμορφούμενους/ες και η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων. Μετά τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού, δεν θα υπάρχει δυνατότητα νέων υποβολών. Σύντομα, θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος επιμόρφωσης.

Με την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτήσεων του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης από το ΙΕΠ.