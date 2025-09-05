Αρπαγή βρέφους στον Πειραιά: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 17χρονο

Στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης οδηγήθηκε ο 17χρονος που κατηγορείται ότι άρπαξε ένα βρέφος 30 ημερών στο Πασαλιμάνι την περασμένη Τετάρτη. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

Για βαρύτατες πράξεις κατηγορείται πλέον ο 17χρονος που εμφανίζεται να άρπαξε ένα βρέφος λίγων ημερών από το κέντρο του Πειραιά και να το εγκαταλείπει σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Αθήνα.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης ενώπιον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή.Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων προκειμένου να απολογηθεί.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας του ο οποίος επίσης είχε συλληφθεί από τις αρχές ως κηδεμόνας του 17χρονου, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο κατηγορούμενος για πλημμεληματική παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Υπενθυμίζεται πως ο 17χρονος συνελήφθη χθες, Πέμπτη (4/9). Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο ίδιος άνθρωπος που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει βρέφος στην Ομόνοια και το είχε εγκαταλείψει στον Άλιμο.

Ο 17χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και επικαλέστηκε ρατσιστικά κίνητρα.