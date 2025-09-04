Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή του βρέφους στον Πειραιά

Συνελήφθη ένας 17χρονος που φέρεται να άρπαξε από τον Πειραιά το βρέφος που βρέθηκε παρατημένο στην Ακρόπολη.

Συνελήφθη από τις Αρχές ένας 17χρονος άνδρας ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που άρπαξε από τον Πειραιά το βρέφος, το οποίο βρέθηκε στη συνέχεια παρατημένο σε καρότσι σουπερμάρκετ στην Ακρόπολη.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το απόγευμα της Πέμπτης (04/09) και συνελήφθη, ενώ αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται έρευνα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο ίδιος άνθρωπος που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει βρέφος στην Ομόνοια και το είχε εγκαταλείψει στον Άλιμο.

Ο 17χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του και επικαλέστηκε ρατσιστικά κίνητρα.