Άρτα: Μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατέθεσε η οικογένεια της 28χρονης εγκύου

Λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της και χορήγηση αντιβίωσης με τηλεφωνικές οδηγίες καταγγέλλει η οικογένεια της 28χρονης εγκύου που κατέληξε στην Άρτα.

Συγκλονισμένη παραμένει η Άρτα μετά τον θάνατο 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της πόλης, έπειτα από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού. Η γυναίκα είχε προσέλθει με αιμορραγία στη μαιευτική κλινική, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ζήτησε διερεύνηση για την τήρηση των πρωτοκόλλων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της και χορήγηση αντιβίωσης με τηλεφωνικές οδηγίες. Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, ανακοίνωσε ότι κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ενώ ζητείται άμεση εκταφή για νεκροψία–νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε ότι δεν διενεργήθηκε νεκροψία–νεκροτομή διότι οι γιατροί πιστοποίησαν τον θάνατο από αναφυλακτικό σοκ, ενώ και η οικογένεια δεν την είχε ζητήσει. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι από την ΕΔΕ θα προκύψουν οι ακριβείς συνθήκες και τυχόν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού.

Η 28χρονη, που δεν είχε ιστορικό αλλεργιών, υπέστη το σοκ λίγα λεπτά μετά τη χορήγηση του αντιβιοτικού. Άφησε πίσω της τον σύζυγό της και το δίχρονο παιδί τους, σκορπίζοντας αβάσταχτο πόνο στην τοπική κοινωνία.