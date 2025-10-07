“Αττικόν”: ΕΔΕ για την χορήγηση λάθος αγωγής σε 22χρονη

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν, για την χορήγηση λάθος αντιβιοτικού σε ασθενή με αποτέλεσμα να εμφανίσει αλλεργία.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε το νοσοκομείο “Αττικόν” για την χορήγηση λάθος αγωγής σε 22χρονη ασθενή με αποτέλεσμα να πάθει αλλεργικό επεισόδιο.

Υπενθυμίζεται ότι για το περιστατικό έχουν συλληφθεί δύο νοσηλεύτριες.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρει:

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.

Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής όταν, μια 22χρονη έπαθε αλλεργικό σοκ. Η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν, όταν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, οι δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρεται να της χορήγησαν τη λάθος αγωγή.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην συνέχεια στην αστυνομία, η κοπέλα εμφάνισε αλλεργική αντίδραση στο φάρμακο.

Σε βάρος των δύο νοσηλευτριών σχηματίστηκε δικογραφία, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και διατάχθηκε παραγγελία για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην 22χρονη.