Τζίνα Αλιμόνου: 10 μήνες φυλάκιση στον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς του χορηγήθηκε αναστολή.

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλιμόνου για ενδοοικογενειακή βία.

Ο καταδικασθείς αφέθηκε ελεύθερος καθώς του χορηγήθηκε αναστολή, ενώ του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερης των 100 μέτρων και της μη επικοινωνίας του με την παθούσα με οποιαδήποτε μέσο.

Παρούσα στη δικαστική αίθουσα ήταν και η ηθοποιός.

Η Τζίνα Αλιμόνου δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου του, ωστόσο το αδίκημα ελέγχεται αυτεπάγγελτα με αποτέλεσμα η δίκη να λάβει χώρα.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν το πρωί της Κυριακής, όταν η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου με τον πρώην σύντροφό της οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Αγίας Παρασκευής βρέθηκαν, μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Οι δυο τους μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα με περιπολικό μετά από κλήση της ηθοποιού στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Αλιμόνου είχε κάνει λόγο για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη, με τον άνδρα να κρατείται στη συνέχεια στο Τμήμα και να μεταβαίνει στον εισαγγελέα μια ημέρα μετά, καθώς κινείται αυτεπάγγελτη διαδικασία σε καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας.