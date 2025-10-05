Τζίνα Αλιμόνου: Υπό κράτηση ο πρώην σύντροφός της για ενδοοικογενειακή βία

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου, μετά το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Στο αστυνομικό τμήμα Αγίας Παρασκευής βρέθηκαν, το πρωί της Κυριακής (5/10), η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου με τον πρώην σύντροφό της μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Οι δυο τους μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα με περιπολικό μετά από κλήση της ηθοποιού στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Αλιμόνου φέρεται να έχει κάνει λόγο για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη, με τον άνδρα να κρατείται στο Τμήμα και να μεταβαίνει στον εισαγγελέα, καθώς κινείται αυτεπάγγελτη διαδικασία σε καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται πάντως, πως, η Τζίνα Αλιμόνου δεν θέλησε να προβεί σε μήνυση, ενώ αρνήθηκε να εγκαταστήσει την εφαρμογή Panic Button στο κινητό της τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος άνδρας δεν είναι υπότροπος για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.