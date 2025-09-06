ΔΕΘ 2025: Σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη – Απροσπέλαστο το κέντρο

Πλήθος κόσμους ανταποκρίθηκε στα διαδικτυακά καλέσματα για συγκεντρώσεις, ανήμερα των εγκαινίων της ΔΕΘ και βγήκε στους δρόμους.

Ραντεβού στους δρόμους της Θεσσαλονίκης έδωσαν συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία εργαζομένων, συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι κ.ά., με φόντο την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Τα κύρια αιτήματα των φετινών κινητοποιήσεων αφορούν την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και ζητήματα όπως την τραγωδία στα Τέμπη και τον πόλεμο που μαίνεται στη Γάζα.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΜΕ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ 89ης ΔΕΘ (ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Toklk/EUROKINISSI)

Συγκεκριμένα, από τις 17:30, εργατικά συνδικάτα και φορείς της Βόρειας Ελλάδας του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία της ΧΑΝΘ, καθώς και φοιτητές, ενώ το «παρών» δίνει και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Από τις 18:00 μέλη των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ βρίσκονται στο Άγαλμα του Βενιζέλου όπου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν πορεία διαμαρτυρίας.

Αντίστοιχα, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι έχουν συγκεντρωθεί από τις 17:00 στην Πλατεία Λευκού Πύργου διαμαρτυρόμενοι για το κόστος παραγωγής και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Ραντεβού για τις 18:00 στην Καμάρα έχουν δώσει και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Την ίδια ώρα, υπάρχει κάλεσμα ώστε να συγκεντρωθούν στην Πλατεία της ΧΑΝΘ συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΜΕ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ 89ης ΔΕΘ (ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Toklk/EUROKINISSI)

Για τις 7 μ.μ. υπάρχει διαδικτυακό κάλεσμα στον Λευκό Πύργο από άτομα προσκείμενα στον πατριωτικό χώρο (διαμαρτύρονται, όπως αναφέρουν, για τον «Προσωπικό Αριθμό και την παράνομη μετανάστευση»)

Κλειστοί έξι σταθμοί του μετρό

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15:00 έχουν κλείσει έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την 89η ΔΕΘ. Οι προσωρινές τροποποιήσεις στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών. Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάσεις στα συγκεκριμένα σημεία. Η επαναλειτουργία τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

Υπενθυμίζεται πως τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι δρακόντεια. Συγκεκριμένα ισχυρές διμοιρίες έχουν αναπτυχθεί σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, απ’ όπου θα διέλθουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις, ενώ γύρω από το «Ι. Βελλίδης» όπου αναμένεται να διεξαχθεί η ομιλία του πρωθυπουργού, έχουν ήδη αναπτυχθεί αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται κι ο «Αίαντας», το όχημα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας, την ίδια ώρα που drones θα εποπτεύουν από αέρος την εξέλιξή των κινητοποιήσεων και θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., στο Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης. Εξάλλου, αστυνομικοί θα είναι εφοδιασμένοι με φορητές κάμερες επιτηρώντας σημεία του ιστορικού κέντρου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας

Από νωρίς το απόγευμα και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδηλώσεων θα ισχύει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στους εξής δρόμους: