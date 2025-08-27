Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το “ευχαριστώ” του γιου του – “Μακάρι να ερχόταν έστω για λίγο”

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα προχώρησε ο γιός του, Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον σπουδαίο δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα την Τετάρτη (27/08) στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής (23/08).

Μετά το πέρας της κηδεία και βαθιά συγκινημένος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στις κάμερες που βρισκόταν εκεί ο γιός του, Λάμπρος Κωνσταντάρας.

“Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για εμάς είναι παρηγοριά που είδαμε ότι είχε τόση αγάπη και τόσο ωραίο αντίκτυπο. Έρχονται συνέχεια άνθρωποι και μας λένε πράγματα που δεν ξέραμε, είναι τόσο ωραίο αυτό”, δήλωσε.

“Ευχαριστούμε όλους όσοι άφησαν τις δουλειές και τις διακοπές τους για να έρθουν να μας συμπαρασταθούν. Για εμάς είναι πολύτιμο. Κρατάμε τις καλές κουβέντες που ακούσαμε και ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να σου λένε να είσαι υπερήφανος για τον πατέρα σου. Μόνο καλές κουβέντες ακούσαμε. Ήρθαν άνθρωποι που τους είχε μαθητές στη δημοσιογραφία, δουλέψανε μαζί, φίλοι του παιδικοί, φίλοι δικοί μας. Ευχαριστώ και τους δικούς μας φίλους που ήρθαν τώρα μέσα στον Αύγουστο, καταλαβαίνω ότι είναι ταλαιπωρία”, συμπλήρωσε.

Ενώ, τέλος, ανέφερε: “Πολλή περηφάνεια. Αυτό που είπε και η αδερφή μου είναι μακάρι να ερχόταν έστω για λίγο, να ‘βλεπε όλα αυτά που είπαν για αυτόν και να ξανάφευγε”.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος προχώρησε και σε μια προσωπική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, στην οποία έγραψε:

“Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα ❤️. Πάντα μαζί”.