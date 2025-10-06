Διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα: Το στοιχείο που θα οδηγήσει στην αποκάλυψη του δράστη

Συνεχείς καταθέσεις λαμβάνουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας και του Ανθρωποκτονιών από Αθήνα που συνδράμουν τις έρευνες, σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουν τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας μαζί με τους συναδέλφους του από το κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει κατέβει στην Μεσσηνία για να βοηθήσει στις έρευνες για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα.

Εξαιτίας της έλλειψης βιντεοληπτικού υλικού, οι Αρχές πρέπει μοιραία να συγκεντρώσουν όσο το δυνατό περισσότερες μαρτυρικές καταθέσεις, μέσω των οποίων θα ανακαλύψουν τυχόν κενά και ίσως τα κίνητρα του διπλού φονικού, ανακάλυψη των οποίων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποκάλυψη και τυχόν υπόπτων.

Τα προσωπικά κίνητρα φαίνεται να έχουν κυρίαρχη θέση χωρίς να εξαιρούνται άλλες πιθανότητες, όπως οι οικονομικές διαφορές, αν και μέχρι τώρα δεν προκύπτει τα θύματα να χρωστούσαν πουθενά. Μοιραία όμως στην παρούσα φάση, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να εξαιρέσουν καμία πιθανότητα. Το μόνο κίνητρο που έχει εξαιρεθεί εξ αρχής είναι αυτό της ληστείας, αφού τα θύματα δεν απειλήθηκαν για τα χρήματά τους και ο δράστης δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτά.

Ως προς την διαθήκη του, ο 68χρονος ιδιοκτήτης είχε πρόσφατα ορίσει δικαιούχους τον 60χρονο φίλο του που επίσης δολοφονήθηκε και τον ανιψιό του που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση θανάτου ενός δικαιούχου, η νομοθεσία προβλέπει πως δικαιούχοι γίνονται οι αμέσως επόμενοι συγγενείς του εκλιπόντος.

Ως προς την μαρτυρία του ανιψιού, εκείνος ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο δράστης ήταν νεαρός, πιθανόν ακόμη και ανήλικος, με πολύ ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά, φορούσε κουκούλα μπλούζας στο κεφάλι, αλλά είχε ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και όταν εισήλθε το βράδυ στην ρεσεψιόν του κάμπινγκ, στράφηκε προς τον 68χρονο, τον οποίο ρώτησε σε σπαστά αγγλικά αν υπήρχε δωμάτιο και στην αρνητική απάντηση που δέχτηκε, έβγαλε το όπλο του, κοντόκαννη καραμπίνα ή περίστροφο (κάτι που θα διακριβωθεί από τις βολίδες που θα εξαχθούν κατά την νεκροψία) και πυροβόλησε εναντίον του ιδιοκτήτη, ο οποίος έπεσε νεκρός.

Ο 60χρονος επιστάτης και σύντροφος του θύματος προσπάθησε να τρέξει και ο δράστης γύρισε προς εκείνον και τον πυροβόλησε πισώπλατα με αποτέλεσμα και εκείνος να πέσει νεκρός.

Αμέσως μετά, βγήκε έξω επιβιβάστηκε σε ένα σκούτερ και διέφυγε. Μία γειτόνισσα κατέθεσε μάλιστα πως είδε ένα μηχανάκι να απομακρύνεται στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, άρα είναι πιθανόν αν είδε το εμπλεκόμενο όχημα να υπήρχε και συνεργός.

Ο ιδιοκτήτης είχε πριν έναν μήνα δεχτεί και πάλι επίθεση από άγνωστο δράστη με αεροβόλο και από απόσταση, όπου είχε τραυματιστεί ελαφρά και τότε πάλι είχε πει στις Αρχές πως δεν είχε προηγούμενα ή προστριβές με κάποιον. Εξετάζεται λοιπόν, μεταξύ άλλων, αν τα δύο περιστατικά σχετίζονται ή όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από εκείνο το περιστατικό, το θύμα είχε επιλέξει για την ασφάλειά του να διαμένει στο κάμπινγκ, θεωρώντας ότι παρουσία και άλλων ανθρώπων, θα ήταν πιο ασφαλής. Ο δράστης βεβαίως φάνηκε ότι δεν πτοήθηκε καθόλου από αυτή τη συνθήκη, παρότι στο κάμπινγκ υπήρχαν αρκετοί κατασκηνωτές.