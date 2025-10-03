Έδωσαν σε έγκυο φάρμακο για διακοπή κύησης που προοριζόταν για άλλη γυναίκα

“Αγχώθηκα για το παιδί” λέει η έγκυος που έλαβε -από λάθος νοσηλεύτριας- φάρμακο για διακοπή κύησης που προοριζόταν για άλλη γυναίκα.

Στιγμές πανικού έζησε μία έγκυος που πήρε -από λάθος νοσηλεύτριας- φάρμακο για διακοπή κύησης που προοριζόταν για άλλη γυναίκα.

Σύμφωνα με το Live News, μία γυναίκα ήταν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης και νόμιζε ότι έχουν σπάσει τα νερά. Γι’ αυτό πήγε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Προληπτικά της έκαναν εισαγωγή και της έδωσαν 3 υπογλώσσια, τα οποία δέκα λεπτά αργότερα της ζήτησαν να αποβάλλει αλλά ήταν αργά.

Ακολούθησαν στιγμές αγωνίας και τελικά το μωρό της γεννήθηκε με καισαρική. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, τα χάπια έπρεπε να τα πάρει άλλη γυναίκα, που έπρεπε να υποβληθεί σε διακοπή κύησης.

“Αγχώθηκα για παιδί, δεν ήρθε κανείς να μου ζητήσει συγγνώμη”

“Πήγαμε, κάναμε κάποιες εξετάσεις εκεί και θα φεύγαμε το επόμενο πρωί που θα με ξαναβλέπανε. Μου είπαν ότι είχα κολπικά υγρά, και στις 6 το πρωί έρχεται η μαία και μου δίνει 3 χάπια και μετά από λίγη ώρα ξαναμπήκε μέσα και μου είπαν να τα βγάλω. Πήγαμε στον καρδιοτοκογράφο να ακούσουμε την καρδιά του μωρού αλλά δεν ακουγόταν καλά και, χωρίς να με ενημερώσουν, μπήκαμε για καισαρική” περιγράφει η γυναίκα που πήρε το λάθος φάρμακο.

“Εγώ είχα αγχωθεί για το παιδί κυρίως. Ευτυχώς, όμως ήταν καλά. Ήταν να τα δώσουν σε μία άλλη γυναίκα που ήταν στο διπλανό δωμάτιο και τα έδωσαν σε μένα. Κανένας δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, όχι ότι μετράει” είπε ακόμα.