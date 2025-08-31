ΕΕΜΕΚΕ: Οι Ελληνες εγκληματολόγοι καταδικάζουν τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα

H EEMEKE καταδικάζει τόσο τη γενοκτονία στη Γάζα όσο και την απαξίωση του διεθνούς δικαίου.

Η Ελληνική Εταιρία Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου με εκτενή ανακοίνωσή της καταδίκασε τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα και την απαξίωση των διεθνών θεσμών.

Το σχετικό κείμενο

Το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε μπροστά σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σε μία -άνευ προηγούμενου- γενοκτονία σε παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη. Τα εγκλήματα σε βάρος των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, αλλά και ολόκληρου του Παλαιστινιακού λαού, παραβιάζουν ευθέως, σύμφωνα με όλες τις διεθνείς οργανώσεις, το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα και κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι γενοκτονικές πράξεις, όπως έχουν ήδη καταγραφεί από τον ΟΗΕ, τη Διεθνή Αμνηστία και άλλους διεθνείς φορείς, περιλαμβάνουν εκτεταμένους βομβαρδισμούς, μαζικές δολοφονίες αμάχων, επιβολή λιμού ως όπλο πολέμου, πλήρη ισοπέδωση όλων των πολιτικών υποδομών, δολοφονίες επαγγελματιών υγείας και δημοσιογράφων. Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας ξεπερνούν από τον Οκτώβριο του 2023, τις 65.000, εκ των οποίων 20.000 είναι παιδιά, ενώ οι αριθμοί αυξάνονται δραματικά. Ταυτόχρονα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ζώντας σε καταυλισμούς χωρίς πόσιμο νερό, τροφή και φάρμακα.

Παράλληλα με την εξελισσόμενη γενοκτονία, διεξάγεται ένας άλλος πόλεμος με όπλο την προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση, τον εκφοβισμό, τις επιθέσεις και τη φίμωση όλων των φωνών εκείνων που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μιλούν ανοιχτά για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπήρξαν από την αρχή αυτού του κύκλου των τραγικών γεγονότων, οι επιθέσεις απέναντι σε ακαδημαϊκούς και επικεφαλής ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εκπροσώπους της τέχνης αλλά και στελέχη διεθνών οργανισμών, όπως η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Κεντρικός στόχος αυτού του ιδεολογικού πολέμου δεν είναι μόνον η ελευθερία λόγου και κατ’ επέκταση η ακαδημαϊκή ελευθερία, αλλά η ίδια η άρνηση των γεγονότων μέσα από πρακτικές και νομικούς τεχνικισμούς που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, κανονικοποιώντας τις θηριωδίες και τον ανθρώπινο πόνο. Οι πολιτικές άρνησης / αποποίησης των γεγονότων αποτελούν αντικείμενο έρευνας που εμβληματικοί εγκληματολόγοι, όπως ο Stanley Cohen, έχουν εισάγει στο πεδίο. Είναι επομένως απαράδεκτο να «κάνουμε τα στραβά μάτια», όπως ο ίδιος είχε πει, για τη φρίκη που εκτυλίσσεται ενώπιον μας.

Ταυτόχρονα, για μία ακόμα φορά αναδεικνύεται η σχετικότητα των νομικών ορισμών, η απαξίωση των διεθνών κανόνων από τους ισχυρούς, η ευαλωτότητα των θεσμών, όταν υπερισχύει η λογική του τρόμου. Πρόκειται για πρακτικές που νομιμοποιούν τη μαζική εξολόθρευση πληθυσμών μέσα από τον έλεγχο της πληροφόρησης και των ΜΜΕ, μετακύλιση της ευθύνης, κατηγορίες σε βάρος των θυμάτων, επίκληση ανώτερων αξιών και του δικαιώματος της (άνευ ορίων) άμυνας, ευφημισμούς, γλωσσικές επαναπλαισιώσεις και νοηματοδοτήσεις και μέσα από μια προσχηματική επιστημονική ουδετερότητα. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη στρατηγική που απορρίπτει την πραγματικότητα ως προπαγάνδα, ιδεολογική στράτευση ή προκατάληψη και επιχειρεί τη φίμωση των φωνών που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο ιδεολογικός αυτός πόλεμος μεταφέρθηκε τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας (ESC) που διεξάγεται στην Αθήνα και έχει ήδη απασχολήσει τον Τύπο, ενώ φορείς συνδιοργάνωσής του, όπως το Πάντειο Πανεπιστήμιο και ο Δήμος Αθηναίων, απέσυραν την αιγίδα και την υποστήριξή τους.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΜΕΚΕ, ως εγκληματολόγοι, καταδικάζουμε τις κλιμακούμενες γενοκτονικές πρακτικές. Έχουμε την ελάχιστη ηθική και κοινωνική ευθύνη να μιλήσουμε ανοιχτά για τα εγκλήματα που τελούνται, καθώς και να υπερβούμε και να καταγγείλουμε τις πολιτικές άρνησης, χωρίς αστερίσκους και υπεκφυγές, χωρίς να επικαλούμαστε «διαφορετικές απόψεις» για γενοκτονίες και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η «επιστημονική ουδετερότητα», στην περίπτωση αυτή, δεν συνιστά σεβασμό στη διαφορετική άποψη, αλλά κατάσταση άρνησης, με τεράστιες συνέπειες, επιστημονικές και ευρύτερα πολιτικές.