ΕΦΕΤ: Ανακαλείται τσουρέκι – Περιέχει κουμαρίνη πάνω από το επιτρεπτό όριο

Ανακαλείται το προϊόν “Τσουρέκι – THE COOKIE MASTERS” κατόπιν σχετικής υπόδειξης του ΕΦΕΤ, καθώς χαρακτηρίστηκε “μη ασφαλές” και “επιβλαβές για την υγεία”.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία «Τσουρέκι – THE COOKIE MASTERS» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 20/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους 480 γρ. προχώρησε ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Τι είναι η κουμαρίνη

Η κουμαρίνη είναι οργανική χημική ένωση που χαρακτηρίζεται από το γλυκό άρωμά της, το οποίο θυμίζει βανίλια. Αν και βρίσκεται σε διάφορα φυτά, όπως το κουμαράκι (Dipteryx odorata), τη γλυκόριζα (Glycyrrhiza spp.), το φασκόμηλο (Salvia spp.) και την κανέλα (Cinnamomum spp.), η περιεκτικότητά της μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ειδών. Για παράδειγμα, η κανέλα Κασσία (Cinnamomum cassia) περιέχει υψηλότερες συγκεντρώσεις κουμαρίνης σε σύγκριση με την κανέλα Σειλόνη (Cinnamomum verum).

Η κουμαρίνη χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία αρωμάτων και καλλυντικών λόγω του ευχάριστου αρώματός της. Ωστόσο, η χρήση της ως πρόσθετο τροφίμων έχει περιοριστεί σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και αρκετών χωρών της ΕΕ, λόγω ανησυχιών για την τοξικότητά της.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει καθορίσει τη μέγιστη ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (TDI) της κουμαρίνης στα 0,1 mg ανά κιλό σωματικού βάρους.

Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα στο ήπαρ και προβλήματα στους νεφρούς ενώ σε ζώα έχουν παρατηρηθεί καρκινογόνες επιδράσεις σε πολύ υψηλές δόσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποδεικνύουν καρκινογόνο δράση στον άνθρωπο από την κατανάλωση κουμαρίνης μέσω τροφίμων.