Εγκαινιάστηκε το Job Center του Δήμου Αθηναίων – Τι προσφέρει

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας εγκαινίασε το Job Center, έναν μηχανισμό εύρεσης εργασίας για τους ευάλωτους πολίτες. “Στην Αθήνα που οραματιζόμαστε κανείς δεν περισσεύει”.

Με τη συμμετοχή πλήθους φορέων, εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών και θεσμικών προσκεκλημένων, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πραγματοποίησε τα επίσημα εγκαίνια του Job Center του Δήμου Αθηναίων. Στον ανακαινισμένο χώρο επί της οδού Λιοσίων 22 (1ος όροφος), επαναλειτουργεί έπειτα από 5 χρόνια με νέα δυναμική, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη της εργασιακής (επαν)ένταξης των πιο ευάλωτων πολιτών της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ανοίγουμε μια νέα προοπτική για ανθρώπους που για καιρό ένιωσαν ότι δεν έχουν θέση στην κοινωνία. Εγκαινιάζουμε τον πλέον υποστηρικτικό μηχανισμό εύρεσης εργασίας για τους ευάλωτους συμπολίτες μας, το Job Center του Δήμου Αθηναίων. Ανανεωμένο κι ενισχυμένο, το Κέντρο Εργασιακής Συμβουλευτικής και Διασύνδεσης παίρνει και πάλι σάρκα και οστά. Στην Αθήνα που οραματιζόμαστε κανείς δεν περισσεύει και καμία δεύτερη ευκαιρία δεν πάει χαμένη».

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη, πρόσθεσε: «Το Job Center αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Εστιάζει όχι μόνο στην εύρεση εργασίας, αλλά και σε μια ολιστική υποστήριξη που περιλαμβάνει ενδυνάμωση, δικτύωση και κατάρτιση. Είναι μια ζωντανή δομή, που θα λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δήμου και τους ανθρώπους, που χρειάζονται πραγματική υποστήριξη για να αλλάξουν τη ζωή τους».

O Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ιωάννης Γεώργιζας, τόνισε: «Η Αναπτυξιακή Αθήνας αξιοποιεί την εμπειρία της και υλοποιεί με συνέπεια ένα έργο υψηλής κοινωνικής σημασίας. Το Job Center είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την απασχόληση, και στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στο πλαίσιο της Open Day (10:00–16:00), εκπρόσωποι ΜΚΟ, ιδρυμάτων, κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών φορέων και εργοδοτών είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία του Job Center, να συναντήσουν την ομάδα του και να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας.

Τι προσφέρει το Job Center του Δήμου Αθηναίων

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων λειτούργησε για πρώτη φορά πιλοτικά το 2017, ως κοινωνική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων με ιδιωτική υποστήριξη. Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του (2017–2019) βοήθησε πάνω από 300 άτομα, που ζούσαν στο περιθώριο, να βρουν εργασία. Η επαναλειτουργία του το 2025 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αξιοποιώντας την εμπειρία, τα δίκτυα συνεργασιών και τις νέες τεχνολογίες.

Σήμερα αποτελεί Κέντρο Εργασιακής Συμβουλευτικής και Διασύνδεσης, που στοχεύει στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών:

Εργασιακής Συμβουλευτικής,

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας,

Λογιστική Υποστήριξη,

Νομική Συμβουλευτική,

Υποστήριξη σε Επαγγελματική Κατάρτιση,

Δικτύωση με οργανισμούς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Απευθύνεται σε ευάλωτες ομάδες (άστεγους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, απεξαρτημένους από ουσίες, αποφυλακισμένους, άτομα με ψυχική νόσο, άτομα με λειτουργικό αυτισμό κ.ά.), καθώς και σε ειδικές κατηγορίες (πρόσφυγες, μετανάστες, άνεργους νέους και άτομα άνω των 50 ετών, άνεργες γυναίκες, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών), εφαρμόζοντας τις αρχές της ισότητας, της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας.

Μέσω συνεργασιών με εργοδότες, ΜΚΟ και φορείς δια βίου μάθησης, το Job Center προωθεί την εργασιακή ενσωμάτωση και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συμπερίληψης και αποδοχής στον χώρο εργασίας, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και αποτρέποντας φαινόμενα αποκλεισμού και ρατσισμού. Παράλληλα, υποστηρίζει ενεργά την ψηφιακή μετάβαση και την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

Το Κέντρο λειτουργεί μόνο με ραντεβού και ύστερα από παραπομπή από φορείς, καθημερινές (πλην αργιών): 8:00 – 16:00. Λιοσίων 22, 1ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10438. Τηλέφωνο: 2132083640, 2105277140, Email: [email protected]

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021–2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε..