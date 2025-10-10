Έγκλημα στη Φοινικούντα: Στη δημοσιότητα η διαθήκη του θύματος

Στο φως της δημοσιότητας η διαθήκη του 68χρονου θύματος του εγκλήματος στην Φοινικούντα. Γράφτηκε τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του.

Στη δημοσιότητα δόθηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας η διαθήκη του 68χρονου, θύματος του διπλού εγκλήματος στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η διαθήκη φαίνεται να είχε συνταχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2025 μόλις τρεις μέρες πριν την φονική επίθεση στις 5 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος αναφέρει πως συνέταξε την διαθήκη “σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου”, γεγονός που δείχνει πως ίσως να φοβόταν για τη ζωή του.

Η διαθήκη του 68χρονου ΕΡΤ

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαθήκης, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του – ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και το γνωστό κάμπινγκ στη θέση «Στάδιον – Μαυροβούνι Καλαμακίων» – μεταβιβάζεται σε κοντινό συγγενή του, που είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο κληρονομεί τόσο τα ακίνητα και τις μετοχές του εκλιπόντος σε εταιρείες, όσο και το δικαίωμα διαχείρισης των μελλοντικών εσόδων σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ, το οποίο φέρεται να έχει ιδιαίτερα υψηλή οικονομική αξία.

Παράλληλα, αφήνει ένα οικόπεδο έκτασης περίπου 8 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή Παραλία Καλαμακίων, στον επιστάτη του, ο οποίος υπήρξε το δεύτερο θύμα της εγκληματικής ενέργειας.

Η εκτιμώμενη αξία του εν λόγω ακινήτου ανέρχεται στις 500.000 έως 600.000 ευρώ. Αντίθετα, σε άλλους συγγενείς του διαθέτη παραχωρούνται μικρά χρηματικά ποσά και περιορισμένες κληρονομιές.

Πηγές αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου, η οποία είχε συνταχθεί περίπου ένα χρόνο νωρίτερα και παρέμενε σφραγισμένη.

Η αντιπαραβολή των δύο διαθηκών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ τους μπορεί να ρίξουν φως στα πιθανά κίνητρα του ή των δραστών.

Ταυτόχρονα ο βίντεο- ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον δράστη της διπλής δολοφονίας να διαφεύγει με το σκούτερ στην αναζήτηση του οπίου έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το όχημα εντοπίστηκε να περνά στην περιοχή της Ηλείας, όπου συνεχίζονται οι έρευνες. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μοτοσικλέτα έχει επίσης καταγραφεί και στην Κόρινθο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ο οποίο είναι άφαντος για 5η συνεχόμενη μέρα.

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στην διάθεση των Αρχών ο δράστης φαίνεται να ακολούθησε την διαδρομή Μεθώνη – Πύλο – Γιάλοβα – Κορυφάσιο – Γαργαλιάνοι. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να βρίσκεταιι στην περιοχή Ζαχάρω στην Ηλεία.

Για τον λόγο αυτόν έχουν στηθεί μπλόκα σε αυτή τη διαδρομή μέχρι και στον γειτονικό νομό.

Σημαντική είναι μεταξύ άλλων και η μαρτυρία του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Εκείνος ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο δράστης ήταν νεαρός, πιθανόν ακόμη και ανήλικος, με πολύ ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά, φορούσε κουκούλα μπλούζας στο κεφάλι, αλλά είχε ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας

Ο δράστης έφτασε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Εισήλθε στη ρεσεψιόν και ρώτησε αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του απάντησε αρνητικά, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του, με περίστροφο μικρού διαμετρήματος όπως καταλήγουν οι αστυνομικοί. Ο 60χρονος επιστάτης και σύντροφος του θύματος προσπάθησε να διαφύγει και ο δράστης γύρισε προς εκείνον και τον πυροβόλησε πισώπλατα με αποτέλεσμα και εκείνος να πέσει νεκρός.

Τους πυροβολισμούς φέρονται να άκουσαν τουρίστες που βρίσκονταν σε τροχόσπιτα της περιοχής.

Σημειώνεται, ότι πριν από μερικές ημέρες ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί και πάλι επίθεση από ένα άτομο που τον είχε χτύπησε με το κοντάκι του όπλου στο κεφάλι του. Όπως τότε, είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν ήξερε ποιος ήθελε να του κάνει κακό. Μάλιστα, έκτοτε, ο ιδιοκτήτης είχε επιλέξει για την ασφάλειά του να διαμένει στο κάμπινγκ, θεωρώντας ότι παρουσία και άλλων ανθρώπων, θα ήταν πιο ασφαλής.