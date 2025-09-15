“Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους” – Η Παπαστράτος για την προστασία των ανηλίκων από καπνικά προϊόντα

Μία νέα στρατηγική ευθύνης που συνδυάζει εκπαίδευση, τεχνολογία και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την προστασία των νέων από τις επικίνδυνες συνήθειες του καπνού, με την υπογραφή της Παπαστράτος.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η Παπαστράτος δεν αρκείται μόνο στο να ακολουθεί τις τάσεις αλλά αναλαμβάνει δράση με πρωτοβουλίες που ξεχωρίζουν για την κοινωνική τους ευθύνη. Με τη νέα της καμπάνια με τίτλο «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους», η εταιρεία κάνει ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού ή νικοτίνης, προτείνοντας λύσεις που ενώνουν την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

"Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους"

Η δράση της Παπαστράτος δεν είναι μόνο ένα κάλεσμα για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, αλλά και μια πρόταση για συλλογική ευθύνη, όπου όλοι – από την Πολιτεία έως την κοινωνία και τις επιχειρήσεις – έχουν τον ρόλο τους στο να διασφαλίσουν ότι τα νέα παιδιά δεν θα πέσουν θύματα της νικοτίνης και των επικίνδυνων συνηθειών της καπνικής βιομηχανίας.

Η Παπαστράτος, παρουσίασε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία σε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συντονισμένης προσπάθειας για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα.

Η Παπαστράτος, πιστή στο όραμά της για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο και στη διαχρονική της δέσμευση για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, παρουσίασε την πρωτοβουλία «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους».

Η πρωτοβουλία της Παπαστράτος, βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες: πρόληψη, εκπαίδευση και τεχνολογική καινοτομία. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να περιοριστεί η πρόσβαση των νέων σε προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη και καπνό, μια πρακτική που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, παρά τις προσπάθειες ελέγχου και περιορισμού από την Πολιτεία.

Στην εκδήλωση έδωσαν το “παρών” και παράγοντες, με τους Υπουργούς Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, να τονίζουν την ανάγκη για συνεργασία του κράτους, της κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Από πλευράς Παπαστράτου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Μαργώνης, παρουσίασε το όραμα και τη στρατηγική πίσω από την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε σχετικά: «Θέλω να συγχαρώ την εταιρεία Παπαστράτος και να την ευχαριστήσω. Η καμπάνια την οποία σήμερα παρουσίασε για να βοηθήσουμε ώστε οι ανήλικοι να μην αγοράζουν καπνικά προϊόντα συμβαδίζει με τους στόχους του υπουργείου Υγείας και με την αναγάκη της ελληνικής κοινωνίας να προστατέψουμε τα παιδιά μας από τον καπνό».

Από πλευράς του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε: «Η σημερινή εκδήλωση της Παπαστράτος έρχεται να δώσει απάντηση σε ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και αρκετούς μήνες και την ελληνική κυβέρνηση: το πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τις αγορές καπνικών προϊόντων αλλά και προϊόντων άτμισης και αλκοόλ στον φυσικό και στον ψηφιακό κόσμο. Ο νόμος του υπουργείου Υγείας βάζει τις κατευθυντήριες και το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης έρχεται μέσα στο επόμενο δίμηνο να υλοποιήσει τρία πράγματα: τον έλεγχο της ηλικίας, τη δημιουργία ενός μητρώου στα σημεία που θα πωλούνται καπνικά προϊόντα ή προϊόντα άτμισης και έπειτα το μητρώο με τις ειδικές εκδηλώσεις, που κυρίως έχει να κάνει με το αλκοόλ και το πώς απαντάμε στις αιτιάσεις ότι αφήνουμε παιδιά να μπουν στα κέντρα διασκέδασης επειδή υπάρχει μια ιδιωτική εκδήλωση. Όλα αυτά δίνουν το στίγμα πως πραγματικά είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους».

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, κ. Γιώργος Μαργώνης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δήλωσε: «Η προστασία των ανηλίκων δεν είναι απλώς ευθύνη, είναι υποχρέωση. Σήμερα η Παπαστράτος ενώνει δυνάμεις με την πολιτεία, το υπουργείο Υγείας και το υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης σε μια πρωτοβουλία με έναν ξεκάθαρο στόχο: τα προϊόντα καπνού και τεχνητής νοημοσύνης να μείνουν μακριά από τα χέρια των ανηλίκων. Με εκπαίδευση των λιανοπωλητών, με ενημέρωση στην κοινωνία, με νέες τεχνολογικές λύσεις μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Γιατί είναι στο χέρι μας τα προϊόντα αυτά να μην είναι στο χέρι τους».

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες:

Εκπαίδευση και πιστοποίηση των λιανοπωλητών: Στόχος είναι η ενημέρωση περίπου 20.000 λιανοπωλητών σε όλη την Ελλάδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με τους καταναλωτές θα γνωρίζουν τις υπεύθυνες πρακτικές πώλησης. Αυτό θα συνοδεύεται και από ειδικές σημάνσεις στα σημεία πώλησης, για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

Καμπάνια κοινωνικής ευαισθητοποίησης: Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Παπαστράτος θα προχωρήσει σε μία εκτεταμένη εκστρατεία για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ευθύνης και να αναδειχθεί η ανάγκη προστασίας των ανηλίκων.

Τεχνολογική καινοτομία: Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Παπαστράτος αξιοποιεί την τεχνολογία για την ανάπτυξη «έξυπνων εργαλείων», τα οποία θα διασφαλίσουν την ασφαλή και αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας στις online αγορές, περιορίζοντας την πιθανότητα πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού μέσω του διαδικτύου.

Προτεραιότητα η αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού

Προκειμένου να αξιολογήσει την πραγματική διάσταση του προβλήματος, η Παπαστράτος ανέθεσε στην εταιρεία MRB τη διεξαγωγή έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν αποκαλυπτικά: 91% των πολιτών και 98% των λιανοπωλητών συμφωνούν ότι η αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης είναι υψίστης σημασίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, φαίνεται πως όλο και περισσότεροι πιστεύουν ότι το φαινόμενο της κατανάλωσης προϊόντων καπνού και νικοτίνης από ανηλίκους είναι πολύ εκτεταμένο. Σχεδόν 6 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται σε σχέση με το παρελθόν. Φυσικά, η έκταση του προβλήματος γίνεται αντιληπτή και από τους λιανοπωλητές.

Ωστόσο, το 25% των πολιτών φαίνεται να μην γνωρίζει για τις απαγορεύσεις που ισχύουν σήμερα για όλα τα καπνικά ή συναφή προϊόντα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Για το ευρύ κοινό η οικογένεια (80,1%) και το σχολείο (55,9%) έχουν τον κύριο λόγο ως βασικά πεδία διαμόρφωσης κουλτούρας και πρόληψης, χωρίς να είναι αμελητέος ο ρόλος του κράτους (52,4%) και της κοινωνίας συνολικά (58,6%).

Επίσης, το 90% των συμμετεχόντων υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας Πολιτείας και καπνοβιομηχανίας για την επίλυση του προβλήματος.

Η Παπαστράτος υλοποιεί μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία της νεολαίας και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, προσπαθώντας να μεταφέρει τη συζήτηση για τη δημόσια υγεία και την ευθύνη από τις θεωρίες στις πράξεις.