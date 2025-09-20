Έκρηξη στην Κοζάνη: Αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

Ελεύθερος αφέθηκε με απόφαση Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης μάντρας στην Κοζάνη όπου σημειώθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εργαζομένων.

Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της μάντρας από το Τσοτύλι Κοζάνης, όπου σημειώθηκε η έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων. Με απόφαση του Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του ιδιοκτήτη της μάντρας που συνελήφθη χθες με τις κατηγορίες παράβασης του Νόμου περί όπλων, έκρηξη, βαριά σωματική βλάβη και για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 54χρονος πολυτραυματίας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης διασωληνωμένος με τραχειοστομία, ενώ δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμη η κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακρωτηριάστηκε το αριστερό του χέρι, ενώ μετά από πολύωρο χειρουργείο στο δεξί του πόδι όπου επίσης τραυματίστηκε, προς το παρόν, φαίνεται να μην χρειάζεται ακρωτηριασμό.

Φέρει εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα σε ποσοστό που αγγίζει το 60%.

Έχει γίνει ήδη συνεννόηση με τη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης όπου και θα μεταφερθεί μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Ο δεύτερος τραυματίας 58 ετών νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κοζάνης.