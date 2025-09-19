Κοζάνη: Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη με τους δύο τραυματίες  

Ανατροπή στα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε σε μάντρα με οικοδομικά υλικά στην περιοχή του Τσοτυλίου, έξω από την Κοζάνη.

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες στην έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/9) σε μάντρα σκαπτικών μηχανημάτων στο Τσοτύλι Κοζάνης, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης με αποτέλεσμα οι έρευνες να παίρνουν άλλη τροπή.

Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β Παγκοσμίου πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Την ίδια στιγμή ο ένας εκ των δύο τραυματιών, ένας 54χρονος άνδρας, μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις 5 το απόγευμα ο 54χρονος βρίσκεται στο χειρουργικό τραπέζι, με αγγειοχειρουργούς και ορθοπεδικούς να έχουν ήδη προβεί στον ακρωτηριασμό του ενός χεριού του και να εξετάζουν αν θα ακρωτηριάσουν το πόδι του κάτω από το γόνατο, το οποίο έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Ο άτυχος άνδρας φέρει ανοιχτό κάταγμα και στο άλλο πόδι ενώ έχει υποστεί εγκαύματα στο 60% του σώματός του. Έφτασε στις 3 και 32 πρώτα λεπτά στο Ιπποκράτειο, κάνοντας 7 λεπτά από τα διόδια των Μαλγάρων χάρη στον άρτιο συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΕΠΥ, καθώς περιπολικά ακολούθησαν το ασθενοφόρο από το ιατρείο της Κοζάνης σε όλους τους νομούς ενώ στη Θεσσαλονίκη στην επιχείρηση συμμετείχαν και δικυκλιστές της ομάδας Ζ.

Ο 54χρονος όταν θα βγει απ’ το χειρουργείο, θα μπει στη ΜΕΘ και στη συνέχεια τα εγκαύματα θα αντιμετωπιστούν με τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται πως για το συμβάν συνελήφθη ένας 52χρονος ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης χωματουργικών έργων.