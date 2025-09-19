Έκρηξη στην Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο 54χρονος – Φέρει 60% εγκαύματα

Έκρηξη στην Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο 54χρονος – Φέρει 60% εγκαύματαΔιαβάζεται σε 1'
Σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 54χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη σε μάντρα στην Κοζάνη.
Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 54χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/9) σε μάντρα σκαπτικών μηχανημάτων στο Τσοτύλι Κοζάνης.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το thestival.gr, η κατάσταση του 54χρονου κρίνεται σοβαρή και αυτή την στιγμή βρίσκεται στην ανάνηψη.
Μάλιστα έχει ακρωτηριαστεί σε χέρι και πόδι, ενώ έχει 60% εγκαύματα και πολλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.
Για το συμβάν συνελήφθη ένας 52χρονος ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης χωματουργικών έργων.