Έκρηξη στην Κοζάνη: Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται ο 54χρονος πολυτραυματίας

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 54χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη σε μάντρα στην Κοζάνη. Διακομίζεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα διακομιστεί ο 54χρονος, που τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/9) σε μάντρα σκαπτικών μηχανημάτων στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφού τού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του από τους γιατρούς στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Κοζάνης, ο πολυτραυματίας, διασωληνωμένος, μεταφέρεται αυτή την ώρα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιππόκρατειο, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δεύτερος τραυματίας, ηλικίας 45 ετών, θα παραμείνει για προληπτικούς λόγους στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Από τις έρευνες που διεξάγει η αστυνομία στον τόπο του ατυχήματος διαπιστώνεται ότι οι φιάλες οξυγόνου είναι άθικτες – σε αντίθεση με προηγούμενες πληροφορίες που έκαναν λόγο για πιθανότητα διαρροής- και διερευνάται το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή αερίου από το ειδικό λάστιχο της οξυγονοκόλλησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.