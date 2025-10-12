Εντοπισμός και διάσωση 56 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από εντοπισμό της λέμβου από πλοίο της δύναμης FRONTEX, το οποίο ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΣΕΔ.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 56 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 2 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από εντοπισμό της λέμβου από πλοίο της δύναμης FRONTEX, το οποίο ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΣΕΔ. Υπό τον συντονισμό του Κέντρου, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή δεύτερου πλοίου της FRONTEX στο νησί της Γαύδου.