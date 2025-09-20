Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο Κερατσίνι – Πίδακας νερού δεκάδων μέτρων

Κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε στο Κερατσίνι, πλημμυρίζοντας δρόμους και πεζοδρόμια. Βίντεο δείχνουν πίδακα νερού δεκάδων μέτρων.

Αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Κερατσίνι, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην περιοχή και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια.

Η βλάβη σημειώθηκε επί της οδού Γαληνού και ένας πίδακας νερού υψωνόταν στο σημείο, σε ύψος δεκάδων μέτρων.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους της περιοχής ο πίδακας νερού έφτανε και ξεπερνούσε τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.