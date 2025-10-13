Εύβοια: Πέθανε 53χρονη που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον σύζυγό της

Έπειτα από εννέα μήνες νοσηλείας πέθανε η 53χρονη από την Εύβοια που είχε ξυλοκοπηθεί από τον 65χρονο σύζυγό της.

Ύστερα από εννέα μήνες νοσηλείας, πέθανε η 53χρονη από το Μαρμάρι Ευβοίας, την οποία ο σύζυγός της είχε ξυλοκοπήσει άγρια.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Mega, η γυναίκα είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Καρύστου και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό με βαριές κακώσεις σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι.

Η ίδια φέρεται να υποβλήθηκε και σε μεταμόσχευση κρανίου, ωστόσο, ο οργανισμός της δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας.

«Δεν ήταν σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν πολυθυμόταν, δεν λειτουργούσε το μυαλό της λόγω της μεταμόσχευσης, του χειρουργείου. Είχε μεγάλη ενδοκράνια πίεση, είχε κάνει παροχέτευση. Δεν άντεξε η καρδιά της.Ήταν κλινήρης 9,5 μήνες», λέει η ανιψιά της στο Mega.

Ο 65χρονος σύζυγός της, με τον οποίο ζούσε σε αγροικία στο Μαρμάρι, φέρεται να την κακοποιούσε συστηματικά επί χρόνια.

«Την έβρισκα στους δρόμους. Εγώ, όποτε την έβλεπα, είχε μώλωπες, ήταν χτυπημένη. Την χτυπούσε, έκλαιγε συνέχεια: ‘με χτυπάει, με χτυπάει. ‘Με τι σε χτυπάει;’ τη ρώτησα. ‘Με τη μαγκούρα, με ξύλα, με ό,τι βρει’», ανέφερε συγγενής της γυναίκας.

Το χρονικό της υπόθεσης

΄Ηταν 19 Ιανουαρίου, όταν η γυναίκα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Καρύστου.

Ο σύζυγός της ισχυρίστηκε πως έπεσε ενώ έκανε εξωτερικές εργασίες, αλλά η εικόνα των βαρύτατων τραυμάτων της και μία ανώνυμη καταγγελία άνοιξαν τον φάκελο της υπόθεσης.

Ο 65χρονος κακοποιητής σύζυγός της είχε προφυλακιστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.