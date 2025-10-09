Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων – Ενας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Ακόμη μία τραγωδία στους ελληνικούς δρόμους, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και τέσσερις να τραυματίζονται στην Εύβοια.

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, το βράδυ της Τετάρτης (9/10), αυτή τη φορά στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην Εύβοια, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και τέσσερα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Στο σημείο μετέβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί από το Α.Τ. Κύμης αλλά και η Πυροσβεστική, που προέβησαν στον απεγκλωβισμό τριών από τα πέντε συνολικά άτομα που επέβαιναν και στα δύο αυτοκίνητα.

EVIMA.GR

Δυστυχώς ένα άτομο ανασύρθηκε νεκρό, ενώ από τα υπόλοιπα τέσσερα άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κύμης, τα δύο εξ αυτών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Τροχαία της περιοχής διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.