Εξάρθρωση κυκλώματος “δουλεμπόρων”: Βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε άθλιες συνθήκες ζούσαν οι αλλοδαποί – θύματα εκμετάλλευσης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε χθες από την ΔΑΟΕ. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση.

Βίντεο και φωτογραφίες από την μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη (07/10), για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην εργασιακή και οικονομική εκμετάλλευση αλλοδαπών, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν 170 προσαγωγές, 6 συλλήψεις μελών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, και ακόμα 6 συλλήψεις για άλλα αδικήματα, από περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Βοιωτίας και του Άργους.

Από τις αρχές κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητες ναρκωτικών, ενώ με την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα μέλη είναι άτομα από το Πακιστάν και στη συντριπτική τους πλειονότητα τα θύματα είναι από το Νεπάλ.

Όπως φαίνεται στο σχετικό υλικό, οι αλλοδαποί που είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης, ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας προέαιναν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλευση αλλοδαπών. Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/EUROKINISSI)

