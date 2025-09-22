Εξάρχεια: Γερμανός δέχτηκε επίθεση για μπλούζα ομάδας που φορούσε

Τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν και αφού τον χτύπησαν στο κεφάλι του αφαίρεσαν μία μπλούζα που φορούσε με έμβλημα του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης.

Επίθεση με οπαδικό κίνητρο δέχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/9), στην συμβολή των οδών Μάνης και Μεσολογγίου, στα Εξάρχεια, ένας 41χρονος Γερμανός.

Τέσσερις άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν και τον χτύπησαν στο κεφάλι για να του αφαιρέσουν την μπλούζα που φορούσε με έμβλημα του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Το θύμα μετέβηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.