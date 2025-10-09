Φοινικούντα: Στην Ηλεία αναζητείται ο δράστης του διπλού φονικού – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στην Ηλεία επικεντρώνονται οι έρευνες της Αατυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Τι εκτιμούν οι Αρχές.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε αμέσως μετά τη δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το MEGA, το σκούτερ στο οποίο επιβιβάστηκε ο δράστης και διέφυγε φέρεται να είναι δικό του, με ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι ίσως να μην υπάρχει συνεργός στο στυγερό αυτό έγκλημα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης οδήγησε περίπου 50 χιλιόμετρα από το κάμπινγκ.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, από τη Φοινικούντα κινήθηκε προς την Πύλο, ακολούθησε την παραλιακή διαδρομή μέσω Γαργαλιάνων και φαίνεται να κατευθύνθηκε προς την Ηλεία, όπου πιθανότατα αναζητά τώρα καταφύγιο. Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή, με ελέγχους σε δρόμους και οικισμούς κοντά στα σύνορα των δύο νομών.

Το MEGA δημοσίευσε σήμερα νέα βίντεο ντοκουμέντο, στα οποία διακρίνεται η μοτοσικλέτα που ξεκίνησε από το κάμπινγκ και έφτασε μέχρι την Ηλεία, και πίσω της μία δεύτερη μοτοσικλέτα.

Δείτε εδώ:

Η διαθήκη του 68χρονου

Νέα στοιχεία έρχεται να δώσει μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, ο οποίος δίνει σημαντικές πληροφορίες για την διαθήκη του 68χρονου και τις αλλαγές που έκανε σε αυτή το τελευταίο διάστημα.

«Λίγες ημέρες πριν γίνει το φονικό και αφού είχαμε υπογράψει τη νέα διαθήκη με κάλεσε να πάω στο κάμπινγκ και μου είπε «Νομίζω έχω κάνει το σωστό με αυτό που έκανα». Εγώ δεν τον ρώτησα λεπτομέρειες γιατί γενικά ήταν άνθρωπος αυταρχικός και δεν ήθελε ούτε να του κάνεις έλεγχο ούτε να μπλέκεσαι στα πόδια του. Θυμάμαι μου είπε: «Θέλω να τα πουλήσω όλα και να φύγω να πάω στο Μονακό, δεν μπορώ άλλο», αναφέρει ο μάρτυρας.

Την ίδια ώρα, ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας έχει κληθεί τέσσερις φορές να αναγνωρίσει υπόπτους, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν αναγνωρίζει κανέναν ως το πρόσωπο που αφαίρεσε τη ζωή του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 60χρονου επιστάτη.

Οι αναλυτές του Εγκλημάτων Κατά Ζωής έχουν πλέον σχηματίσει σαφή εικόνα για όσα συνέβησαν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, το βράδυ της περασμένης Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Εκτιμούν ότι ο δράστης ενήργησε αυθόρμητα και χωρίς σχεδιασμό – κινήθηκε από θυμό και εκδίκηση, χωρίς να έχει καταστρώσει κάποιο πλάνο.

Η συμπεριφορά του δείχνει ότι είχε στόχο συγκεκριμένο πρόσωπο, τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον οποίο πυροβόλησε πρώτο. Στη συνέχεια, σκότωσε τον επιστάτη και επιτέθηκε και στον ανιψιό του θύματος, πιθανότατα για να εξαλείψει μάρτυρες. Οι Αρχές σημειώνουν ότι χρησιμοποίησε το προσωπικό του σκούτερ –πιθανότατα χωρίς πινακίδες– και ένα περίστροφο έξι σφαιρών, στοιχείο που υποδηλώνει πως δεν είχε πρόθεση για μαζική εκτέλεση αλλά για στοχευμένο χτύπημα.

Οι καταθέσεις κατοίκων αποκαλύπτουν επίσης ότι ο 68χρονος το τελευταίο διάστημα φοβόταν έντονα για τη ζωή του. Φέρεται να είχε ζητήσει άδεια οπλοφορίας και να είχε αγοράσει καραμπίνα για αυτοπροστασία, ενώ είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του και διέμενε στο κάμπινγκ.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την εκτίμηση ότι το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία δεν ήταν τυχαίο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι πράξεις να συνδέονται με προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, που φαίνεται πως κορυφώθηκαν με τραγικό τρόπο – και οδήγησαν τον δράστη σε φυγή προς την Ηλεία.