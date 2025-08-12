Φωτιές: Τι προβλέπει η μέθοδος “αντιπύρ” που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Ανεξέλεγκτα καίει η φωτιά σε Λιθακιά, Αγαλά και Κοιλιώμενο Ζακύνθου, με τους πυροσβέστες να προχωρούν σε μία αντι-δημοφιλή τακτική «πυρόσβεσης» στο πρώτο μέτωπο.

Σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, η οποία ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και μαίνεται ανεξέλεγκτη, όπως και αυτές σε Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα.

Η φωτιά έχει «σπάσει» σε τρία μέτωπα: Ενα στον Αγαλά με κατεύθυνση προς Κερί, το δεύτερο στο Κοιλιώμενο και το τρίτο προς το χωριό της Λιθακιάς.

Εκκενώθηκαν όλα τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται στην περιοχή Αγαλά και Κερί, με τους τουρίστες να μεταφέρονται σε άλλα ξενοδοχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάηκαν ένα σπίτι και ένα εστιατόριο, ενώ οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε στάβλους και παραθεριστικές κατοικίες.

Αργά το βράδυ της Τρίτης (12/8), οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο «αντι-πυρ» στην περιοχή Λιθακιά, η οποία νομιμοποιήθηκε ξανά στην Ελλάδα το 2022.

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ»

«Αντιπύρ ή backfire» ορίζεται ως ελεγχόμενη φωτιά που τίθεται προς την πλευρά του μετώπου. Στόχος είναι η συνένωση του μετώπου της πυρκαγιάς με το μέτωπο του αντιπυρός, με απώτερο σκοπό την αυτόματη κατάσβεση ή τη μείωση του ρυθμού εξάπλωσης της φωτιάς».

Στην περίπτωση της κατάκαυσης (Burn Out), αντίστοιχα, οι πυροσβέστες βάζουν ελεγχόμενη φωτιά όχι στην πορεία του μετώπου αλλά στην περίμετρό του. Δημιουργούν ουσιαστικά αντιπυρικές ζώνες ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα η πυρκαγιά να υπερπηδήσει τη ζώνη με ακτινοβολία ή κηλίδες.

Η χρήση της φωτιάς για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών προβλέπεται ως διαδικασία μόνο όταν η φωτιά δεν μπορεί να ελεγχθεί με άλλα μέσα και εφόσον κρίνεται αναγκαία από τον επικεφαλής αξιωματικό της Πυροσβεστικής, που έχει την ευθύνη συντονισμού της επιχείρησης κατάσβεσης.

Πριν από την εφαρμογή του «αντιπύρ» καταρτίζεται ειδικό «Σχέδιο Εφαρμογής Αντιπυρός», ενώ ενημερώνονται η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δασική Υπηρεσία και η Ελληνική Αστυνομία προκειμένου -εάν απαιτηθεί- να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών.

Μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την προστασία από άμεσο κίνδυνο ζωής, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής μπορεί να προβεί σε χρήση της μεθόδου ελεγχόμενης καύσης χωρίς να συντάξει ειδικό «Σχέδιο Εφαρμογής Αντιπυρός».

Σημειώνεται πως, υπεύθυνοι για τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου είναι οι πυροσβέστες των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.ΔΕ), περισσότερο γνωστοί ως «δασοκομάντος».

Αν και στο εξωτερικό, ειδικά στις ΗΠΑ, είναι μια δεδομένη τακτική πυρόσβεσης, στην Ελλάδα ως μέθοδος χρησιμοποιείται σπανίως.