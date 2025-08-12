Φωτιά στην Αχαΐα: Άνοιξε ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή ανθρώπων που εκκένωσαν τα σπίτια τους

Ειδική πλατφόρμα, για την προσωρινή διαμονή ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς στην Αχαΐα, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των ανθρώπων που έχουν βρεθεί μακριά από τις κατοικίες τους εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αχαΐα, λειτουργεί εδώ και λίγη ώρα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με σκοπό να εξασφαλιστεί διαμονή για όσους έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και δήμοι).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπαίνοντας στην πλατφόρμα, συμπληρώνουν μια φόρμα με τα στοιχεία τους, προκειμένου να βρεθεί άμεσα προσωρινή διαμονή.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://civilprotection.gov.gr/deltia-tupou/prosorini-diamoni-pyroplikton-logo-tis-pyrkagias-tis-12is-aygoystoy-2025-stin-pligeisa-periohis-tis